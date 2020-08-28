Чем опасен бродячий скот, рассказали павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года павлодарские полицейские поместили на штрафстоянки больше 11 тысяч голов бесхозно пасущихся сельхозживотных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время участились случаи безответственного отношения граждан к выпасу домашнего скота, и зачастую желание владельцев скота без особого труда содержать животных становится проблемой для других, а иногда и вовсе оборачивается трагедией – беспризорно бродячий скот, гуляя по проезжей части, становится причиной ДТП», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Из-за одной такой аварии, по данным стражей порядка, дети потеряли своих родителей. В прошлом году 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21014» в вечернее время наехал на лошадей на трассе Ленинский – Иртышск. Животные бродили по проезжей части.

«В результате страшной аварии водитель - глава семьи - от полученных травм скончался на месте; супруга, 1990 года рождения, скончалась в больнице. Несовершеннолетние дети, 2014, 2015 и 2017 годов рождения, с травмами были госпитализированы, - добавили в департаменте. - Страшно, что из-за безответственности владельцев скота, из-за их нежелания тратить средства на оплату пастуха сломана судьба целой семьи - трое малышей остались сиротами».

Полицейские говорят, что бесконтрольно пасущийся скот - становится лёгкой добычей для воров. А розыск похитителей сельхозживотных затрудняет позднее обращение владельцев в полицию, потому что зачастую хозяева в течение семи-десяти дней самостоятельно ищут их и только потом обращаются в полицию. За это время преступники успевают перегнать скот в другие области и даже в соседние государства, разделать и продать его.

«В целях профилактики краж скота, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий, причиной которых является скот, на территории области полицейскими проводятся рейды на автодорогах и летних выпасах», - отметили в пресс-службе.

Бесхозно пасущийся скот полиция отгоняет на штрафные стоянки. С начала 2020 года павлодарские полицейские поместили на штрафные стоянки больше 11 тысяч голов бесхозно пасущихся животных.

«На сегодняшний день на территории области функционируют 142 штрафные стоянки. Только за последнюю неделю на штрафстоянки загнано более 90 голов скота, которые паслись на вольных выпасах без присмотра», - добавили в ведомстве.

При этом, по их данным, порой беспечность владельцев приводит к несуразным ситуациям. Одна из них возникла в Майском районе.

«Владелец крестьянского хозяйства района Аккулы Женисбек Асаинов обратился в отдел полиции Майского района с заявлением о хищении десяти голов лошадей. В результате оперативниками установлено, что лошади паслись на соседнем пастбище, и факта кражи не было, - отметили в ведомстве. - Таким образом, в результате ненадлежащего содержания лошадей владельцем крестьянского хозяйства из государственного бюджета были потрачены значительные средства и силы сотрудников».

По решению суда сельчанин возместил порядка 350 тысяч тенге государству в порядке досудебного производства.









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