Чем объясняют рост преступности в прокуратуре Шымкента

По словам заместителя прокурора Ержана Марата, основную тревогу вызывает увеличение числа случаев мошенничества. Несмотря на проводимую профилактическую работу и информационные кампании, число пострадавших продолжает расти.

— Что стало причиной увеличения случаев мошенничества?

— Основными жертвами стали граждане, недавно прибывшие из других регионов страны. Они чаще всего становятся объектами дистанционного мошенничества, особенно через интернет и телефонные звонки.

— Есть ли конкретный пример?

— Показательный случай произошел 1 февраля. К нам с заявлением обратился житель Жетысайского района Туркестанской области о том, что некий злоумышленник под предлогом приобретения акций компании «КазМунайГаз» завладел его деньгами — сумма ущерба превысила 7 миллионов тенге. Проверкой было установлено, что подозреваемый даже не находился в Шымкенте — базовая станция зафиксировала его в другом городе. Подобных потерпевших — более 50 человек.

— Почему так много старых дел зарегистрировано в этом году?

— Из 508 зарегистрированных преступлений 216 были совершены ранее:

2024г. — 151;

2023г. — 45;

2022г. — 15;

2021г. — 1;

2020г. — 3;

2018г. — 1.

Особенность подобных преступлений — доверчивость граждан, которые до последнего надеются на возвращение денег, и лишь спустя месяцы обращаются за помощью в правоохранительные органы.

Фото из личного архива Ержана Марата

— Как обстоит ситуация с грабежами?

— Оперативный анализ также выявил увеличение грабежей на 48%. В отличие от «классических» уличных нападений, большинство преступлений совершаются в бытовой обстановке — между знакомыми, в ходе конфликтов или на почве ссор. Признаков серийности, характерных для организованных преступных групп, не выявлено.

— С чем связан резкий рост семейно-бытовых правонарушений и какие меры принимаются для снижения уровня преступности?

— Аномальный рост зафиксирован по линии семейно-бытовых правонарушений — с 14 до 91 случая. Причиной стал пересмотр законодательства, ужесточившего ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью. В ответ органы усилили профилактические меры. В каждом случае насилия теперь ведется персональный надзор за правонарушителем, а с жертвой ежедневно связывается закрепленный сотрудник полиции. Мы усилили взаимодействие с НПО и запустили систему помощи по принципу «единого окна». Также внедрен «ручной режим» надзора за абьюзерами — ответственные сотрудники ежедневно связываются с жертвами.

С начала года в городе внедряется обновленная система патрулирования: каждую неделю пересматриваются «горячие точки» на карте преступности, а маршруты патрулей корректируются в зависимости от реальной ситуации. Такой подход позволяет точнее реагировать на угрозы в реальном времени.

— Что сделано для борьбы с наркопреступностью?

— Благодаря совместным действиям полиции, суда и Института судебных экспертиз, сроки экспертиз были сокращены до 3 часов, а приговоры по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков (ст. 296 УК РК), выносятся в течение суток. Из 119 дел в этом году, 117 уже завершены приговорами.

— Что вы можете сказать о подростковой преступности?

— Проблема существует и требует внимания. Для ее минимизации запущен проект «Заң үйірмесі», направленный на правовое просвещение, формирование патриотизма и раннюю профилактику девиантного поведения среди несовершеннолетних. В школах планируется внедрение технологии HR+, позволяющей школьным психологам отслеживать психоэмоциональное состояние учеников.

В рамках программы запланированы патриотические акции с участием подростков, а также рейдовые мероприятия. Уже выявлено 556 несовершеннолетних, чьи родители были привлечены к административной ответственности.

— Благодаря этим мерам удалось добиться каких-то результатов?

— Безусловно. Мы продолжаем выстраивать системную и технологичную модель работы, совмещающую профилактику, быструю реакцию и индивидуальную работу с каждым случаем.

Напомним, по данным Генерального прокурора Берика Асылова, уровень преступности в Шымкенте вырос на 25,8%.

С чем это связано и почему город попал в число регионов с наибольшим ростом, рассказал известный адвокат.