Чем объясняют рост преступности в прокуратуре Шымкента
В городе увеличились факты мошенничества, грабежей, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также резкий скачок семейно-бытовых правонарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам заместителя прокурора Ержана Марата, основную тревогу вызывает увеличение числа случаев мошенничества. Несмотря на проводимую профилактическую работу и информационные кампании, число пострадавших продолжает расти.
— Что стало причиной увеличения случаев мошенничества?
— Основными жертвами стали граждане, недавно прибывшие из других регионов страны. Они чаще всего становятся объектами дистанционного мошенничества, особенно через интернет и телефонные звонки.
— Есть ли конкретный пример?
— Показательный случай произошел 1 февраля. К нам с заявлением обратился житель Жетысайского района Туркестанской области о том, что некий злоумышленник под предлогом приобретения акций компании «КазМунайГаз» завладел его деньгами — сумма ущерба превысила 7 миллионов тенге. Проверкой было установлено, что подозреваемый даже не находился в Шымкенте — базовая станция зафиксировала его в другом городе. Подобных потерпевших — более 50 человек.
— Почему так много старых дел зарегистрировано в этом году?
— Из 508 зарегистрированных преступлений 216 были совершены ранее:
- 2024г. — 151;
- 2023г. — 45;
- 2022г. — 15;
- 2021г. — 1;
- 2020г. — 3;
- 2018г. — 1.
Особенность подобных преступлений — доверчивость граждан, которые до последнего надеются на возвращение денег, и лишь спустя месяцы обращаются за помощью в правоохранительные органы.
— Как обстоит ситуация с грабежами?
— Оперативный анализ также выявил увеличение грабежей на 48%. В отличие от «классических» уличных нападений, большинство преступлений совершаются в бытовой обстановке — между знакомыми, в ходе конфликтов или на почве ссор. Признаков серийности, характерных для организованных преступных групп, не выявлено.
— С чем связан резкий рост семейно-бытовых правонарушений и какие меры принимаются для снижения уровня преступности?
— Аномальный рост зафиксирован по линии семейно-бытовых правонарушений — с 14 до 91 случая. Причиной стал пересмотр законодательства, ужесточившего ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью. В ответ органы усилили профилактические меры. В каждом случае насилия теперь ведется персональный надзор за правонарушителем, а с жертвой ежедневно связывается закрепленный сотрудник полиции. Мы усилили взаимодействие с НПО и запустили систему помощи по принципу «единого окна». Также внедрен «ручной режим» надзора за абьюзерами — ответственные сотрудники ежедневно связываются с жертвами.
С начала года в городе внедряется обновленная система патрулирования: каждую неделю пересматриваются «горячие точки» на карте преступности, а маршруты патрулей корректируются в зависимости от реальной ситуации. Такой подход позволяет точнее реагировать на угрозы в реальном времени.
— Что сделано для борьбы с наркопреступностью?
— Благодаря совместным действиям полиции, суда и Института судебных экспертиз, сроки экспертиз были сокращены до 3 часов, а приговоры по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков (ст. 296 УК РК), выносятся в течение суток. Из 119 дел в этом году, 117 уже завершены приговорами.
— Что вы можете сказать о подростковой преступности?
— Проблема существует и требует внимания. Для ее минимизации запущен проект «Заң үйірмесі», направленный на правовое просвещение, формирование патриотизма и раннюю профилактику девиантного поведения среди несовершеннолетних. В школах планируется внедрение технологии HR+, позволяющей школьным психологам отслеживать психоэмоциональное состояние учеников.
В рамках программы запланированы патриотические акции с участием подростков, а также рейдовые мероприятия. Уже выявлено 556 несовершеннолетних, чьи родители были привлечены к административной ответственности.
— Благодаря этим мерам удалось добиться каких-то результатов?
— Безусловно. Мы продолжаем выстраивать системную и технологичную модель работы, совмещающую профилактику, быструю реакцию и индивидуальную работу с каждым случаем.
Напомним, по данным Генерального прокурора Берика Асылова, уровень преступности в Шымкенте вырос на 25,8%.
С чем это связано и почему город попал в число регионов с наибольшим ростом, рассказал известный адвокат.