Чем новые автобусы не устроили акимат Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Новые автобусы жителям Петропавловска в ближайшие три месяца ждать не стоит. Все обещанные акиматом 100 новых автобусов и вовсе придут к концу года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог пояснили, почему прибывшие в январе семь новых автобусов в марте вернули заводу-изготовителю.

«Автобусы работали на действующей маршрутной сети в тестовом режиме. Выявили ряд технических замечаний, которые компания-производитель «СарыаркаАвтоПром» должна была устранить. Приезжали их специалисты. В городе не было соответствующего сервисного центра, и технику отправили на завод. Чтобы в дальнейшем избежать технических нарушений и получить автобусы нужной комплектации. Автобусы не были оснащены датчиками расхода топлива, пассажиропотока. Согласно нашим требованиям, нужна была установка информационного монитора», - прокомментировал заместитель руководителя отдела Бахыт Ильясов.

Он заверил, что на транспортировку автобусов не потратили из бюджета ни одного тенге. Все расходы взял на себя производитель.

По словам Б. Ильясова, конкурсные процедуры прошли, подписан трехсторонний договор между заводом, СПК «Солтустик» и «БРК-Лизинг». Как только будет перечислен первый взнос, первая партия автобусов придет в Петропавловск.

«В течение трех месяцев придет первая партия – примерно 30 штук. До конца года все 100. Около 40 млн стоит один автобус. Приобретаем 60 автобусов длиной 8,5 метра и 40 – десятиметровых. Дорожная сеть не позволяет приобретать все 10-метровые. Перевозчики, которые заинтересованы, будут приобретать. Остальные, скорее всего, уйдут. Возможно, придут перевозчики из других городов», - сказал Б. Ильясов.

Слова чиновника о том, что часть перевозчиков прекратит свою деятельность, подтвердила и председатель «СКО Автотранспортный союз» Галина Семёнова. По ее словам, высокая стоимость автобусов – одна из причин.

«Это серьезные вложения для перевозчиков. Не все рассматривают дальнейшую работу. Те, кто много лет работают, готовы приобрести новые автобусы. Но мы рассчитываем на поддержку государства. Определенные процедуры уже прошли. Вопрос субсидирования социально значимых маршрутов решен. Разницу между тарифом и 80 тенге (стоимость проезда в общественном транспорте Петропавловска – прим. авт.) будет субсидировать местный исполнительный орган. Примерные расчеты, исходя из имеющихся транспортных средств, показывают, что тариф должен быть не менее 200 тенге. Если зайдут новые автобусы, то он еще возрастет», - сказала Г. Семёнова.

Сейчас в Петропавловске действуют 22 маршрута. Количество автобусов сократилось с 300 до 190 единиц.