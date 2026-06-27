Чем ниже культура чтения в обществе, тем выше доверие к фейкам — эксперт

О том, как чтение влияет на восприятие информации, развитие критического мышления и экономическое благополучие общества, рассказала главный эксперт Центра институционального анализа и реформ Казахстанского института общественного развития (КИОР) Алтынай Нуркеева в новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

О последствиях низкой культуры чтения

По словам эксперта, если говорить языком цифр, государство, обеспечивая бесплатное школьное образование, инвестирует в каждого ребенка.

— Поэтому от того, насколько будут развиты когнитивные способности нашей молодежи и наших детей, будет зависеть экономическая активность страны в обозримом будущем. Если мы не будем улучшать ситуацию с культурой чтения и развитием человеческого капитала, это неизбежно отразится и на экономическом развитии страны, — считает Алтынай Нуркеева.

Еще одним важным аспектом эксперт назвала развитие активного и здорового гражданского общества. По словам эксперта, человек, который регулярно читает книги, как правило, занимает более активную жизненную позицию.

— Чтение расширяет словарный запас, развивает коммуникативные навыки. И, на мой взгляд, самое главное — оно формирует способность аналитически мыслить и критическое мышление. Это именно те навыки, которые не сможет заменить искусственный интеллект, — отметила эксперт.

По ее словам, уровень культуры чтения напрямую влияет на то, как люди воспринимают и интерпретируют информацию. Если человек недостаточно информирован или не обладает базовыми знаниями, его легче ввести в заблуждение.

— Его легче обмануть фейковой информацией. Мы знаем статистику людей, которые становятся жертвами мошенников. К сожалению, это тоже говорит о низкой культуре чтения. Если государство не будет системно работать над этой проблемой, ситуация может стать еще хуже, — опасается она.

При этом эксперт отметила, что международные индексы и рейтинги, как правило, строятся на основе опросов граждан и изучения общественного мнения. Однако существует эффект социальной желательности, когда люди, отвечая на вопросы, касающиеся собственного развития, склонны приукрашивать действительность и давать более позитивные ответы, чем есть на самом деле.

— И результаты этих опросов, которые мы видим, гипотетически могут означать, что реальная ситуация в некоторых сферах отличается, а где-то может быть даже хуже. Поэтому культура чтения однозначно влияет на развитие общества. Это и экономика, и социальное развитие, и финансовая грамотность, и политика — спектр ее влияния очень широк. Поэтому здесь не нужны декларативные меры, — считает Алтынай Нуркеева.

По мнению эксперта, государство должно создавать условия для свободного доступа к книгам и популяризировать чтение через различные программы и проекты не только в крупных городах, но и в регионах.