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Чем недовольны потребители – анализ жалоб представил Серик Жумангарин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Июня 2023, 20:06
Чем недовольны потребители – анализ жалоб представил Серик Жумангарин Фото: t.me/Kzgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин рассказал о том, на что чаще всего жалуются казахстанские потребители, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Определились и самые злободневные сферы нарушений прав потребителей в регионах. В этой связи госорганам необходимо провести анализ выявления корневых причин недовольства граждан в регулируемых ими отраслях», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

Жители страны в большинстве не удовлетворены медицинскими услугами – 39,3%, услугами связи (интернет провайдеров) – 33,3%, городским общественным транспортом – 30,7%, услугами общественного питания – 24,4%.

«Представленная динамика обращений потребителей показывает не только рост нарушений прав потребителей, но и повышение потребительской культуры, показывающей реальную картину потребительского настроения, в том числе подлинную ситуацию заполнения субъектами рынка некачественными товарами и услугами», - заключил министр.


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