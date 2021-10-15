Чем может обернуться приобретение автомобиля с иностранной регистрацией

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Экономия на таможенных платежах и налогах на временно ввезенные иностранные транспортные средства может обернуться большими проблемами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции Жамбылской области сообщает, что для тех автовладельцев, которые приобретают по доверенности или по страховке автомобили с иностранной регистрацией, а также уже ввезенные и эксплуатируемые в Казахстане, существуют определенные риски», - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Основным риском здесь является попадание в орбиту уголовного преследования, так как у приобретателя автомобиля нет возможности проверить подлинность документов, а также знать - находится автомобиль в угоне или под арестом.

«Могут быть следующие последствия – изъятие транспортного средства, возбуждение уголовного дела, и, как следствие, финансовые потери и лишение автомобиля. Приобретённый по доверенности или по страховке автомобиль может быть снят собственником с учёта в стране регистрации в любое время, чтобы избежать оплаты налога на транспорт. У казахстанского же владельца этого автомобиля возникает риск, поскольку в случае ДТП страховые компании откажут в выплате соответствующей денежной компенсации», - сообщили в ДП Жамбылской области.

В итоге приобретение по доверенности или страховке автомобилей с иностранной регистрацией несет серьезные риски для казахстанцев. Поэтому в департаменте полиции Жамбылской области настоятельно рекомендуют при приобретении таких транспортных средств учитывать названные риски и совершать сделки строго в соответствии с законодательством.

Напомним, участившиеся факты ввоза авто из Грузии и Азербайджана для личного пользования, прибывающих на территорию Республики Казахстан с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов, прокомментировали в Комитете госдоходов Министерства финансов РК. После ввоза авто иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают из Казахстана. То есть это дает основание полагать, что автомобили были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и постановки на учет на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов. Комитетом госдоходов МФ РК выявлено 156 таких автотранспортных средств. В этой связи, КГД МФ РК доводит до сведения всех граждан Казахстана, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана, можно только после таможенный очистки и уплаты таможенных пошлин и налогов.