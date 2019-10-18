Чем может грозить ребенку тяжелый школьный рюкзак
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана предлагают проверять школы на предмет веса школьного ранца. C таким предложением ведомство обратилось в Министерство здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».
Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Нур-Султана Садвакас Байгабулов отметил, что тяжелый школьный рюкзак в будущем может привести не только к болям в спине и сутулости, а также к таким заболеваниями, как кифоз, лордоз или же вызывать аномальное развитие костного аппарата у детей.
Он подчеркнул, что речь идет о семилетних детях, у которых наблюдается формирование организма и скелетно-мышечной мускулатуры. По словам Садвакаса Байгабулова, вес ранца с учебниками может достигать четырех, а то и пяти килограммов. По этой причине, необходимо пересмотреть требования и внести в проверочный лист школ дополнительный пункт.
Руководитель департамента напомнил о том, что за несоответствие гигиеническим нормативам уже сейчас предусмотрен штраф, который составляет не менее 500 тысяч тенге.
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