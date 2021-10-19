Чем кормят в школах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете Петропавловска обсудили организацию питания в школах города. В отделе образования утверждают, что всю необходимую работу проводят, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела Динара Ракишева заверила, что в школьных столовых соблюдаются все санитарные нормы. В обеденном зале заполняемость составляет не более 30%, обеспечивается социальная дистанция, воздух обеззараживают, все сотрудники пищеблока вакцинировались.

«Для обеспечения учащихся полноценным и качественным питанием на 2021-й год разработано рекомендованное перспективное четырехнедельное сезонное меню. Стоимость – от 400 тенге. Бесплатным горячим питанием охвачено 1 413 учащихся из категории социально уязвимых слоев населения. С целью контроля качества и организации питания в каждой школе созданы мониторинговые комиссии с участием представителей попечительского совета школы, медицинского работника. Они осуществляют мониторинг качества поступающих продуктов, качества приготовленных блюд, соответствия рациона питания ежедневному меню», - сообщила Д. Ракишева.

По ее словам, основные продукты, которые используют в приготовлении школьных обедов - молоко, творог, масло, сметана, яйца, мясо – североказахстанских производителей.

«В связи с анонимными обращениями родителей использовали анкетирование учащихся во всех школах города. К примеру, в средней школе №25 из 89 опрошенных учащихся 64 ответили положительно на вопрос, нравится ли им меню столовой, 86 – устраивает качество питания. В средней школе №32 из 86 опрошенных 16 ответили, что не удовлетворены качеством питания. Это свидетельствует об имеющихся недостатках в организации питания», - сказала Д. Ракишева.

Члены общественного совета напомнили о посещении школьных столовых депутатами городского маслихата, после чего возмущенные арендаторы обратились за защитой в палату предпринимателей.

«Юридически эти посещения нельзя считать проверками. По Предпринимательскому кодексу, проверки могут проводить только госорганы, обладающие соответствующими полномочиями. Я бы назвал это общественным мониторингом. Странно видеть возмущения. Администрация столовых знала заранее. Меры воздействия к ним не принимаются. Чего бояться? Возмущаются те, кому есть, что скрывать. У хороших столовых нет вопросов», - считает юрист, член общественного совета Павел Афанасьев.