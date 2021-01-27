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    15:55, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Чем казахстанская вакцина отличается от иностранных аналогов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Берик Хайруллин рассказал о казахстанской вакцине против коронавируса QazCovid-in, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наш институт имеет многолетний опыт в технологии изготовления иммунобиологических препаратов для здравоохранения страны. Это уже наша пятая инактивированная вакцина, и этот опыт нам помог в ее разработке. Она инактивированная, то есть делается из целого вируса, соответственно, потом добавляется адъювант», - сказал Берик Хайруллин в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    Он также рассказал об отличиях QazCovid-in от иностранных аналогов.

    «К примеру, американская вакцина сделана на основе mRNA-технологий (матричная РНК), это совсем другая вакцина. Российская вакцина - векторная, там используется аденовирус человека, куда вживляются те или иные белки коронавируса, которые должны обеспечить иммунитет. Английская вакцина сделана на основе аденовируса шимпанзе. Все это разные технологии», - отметил спикер.

    «К слову, россияне создали уже три вакцины – вторая субъединичная, а третья тоже инактивированная. Китайская сторона разработала три инактивированные вакцины. Это самая проверенная и технологически, и клинически, платформа для изготовления вакцин», - добавил Б. Хайруллин.

    Как заверили в Министерстве образования и науки РК, платформа инактивированной вакцины достаточно известна и безопасна. Все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус.



    Теги:
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