Чем казахстанская вакцина отличается от иностранных аналогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Берик Хайруллин рассказал о казахстанской вакцине против коронавируса QazCovid-in, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш институт имеет многолетний опыт в технологии изготовления иммунобиологических препаратов для здравоохранения страны. Это уже наша пятая инактивированная вакцина, и этот опыт нам помог в ее разработке. Она инактивированная, то есть делается из целого вируса, соответственно, потом добавляется адъювант», - сказал Берик Хайруллин в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Он также рассказал об отличиях QazCovid-in от иностранных аналогов.

«К примеру, американская вакцина сделана на основе mRNA-технологий (матричная РНК), это совсем другая вакцина. Российская вакцина - векторная, там используется аденовирус человека, куда вживляются те или иные белки коронавируса, которые должны обеспечить иммунитет. Английская вакцина сделана на основе аденовируса шимпанзе. Все это разные технологии», - отметил спикер.

«К слову, россияне создали уже три вакцины – вторая субъединичная, а третья тоже инактивированная. Китайская сторона разработала три инактивированные вакцины. Это самая проверенная и технологически, и клинически, платформа для изготовления вакцин», - добавил Б. Хайруллин.

Как заверили в Министерстве образования и науки РК, платформа инактивированной вакцины достаточно известна и безопасна. Все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус.



