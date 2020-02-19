Чем казахстанцы болели чаще всего в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете по статистике РК посчитали, чем казахстанцы болели чаще всего в прошлом году, передает МИА «Казинформ».

«Наибольшее распространение среди зарегистрированных инфекционных заболеваний в январе-декабре 2019 года получили острые инфекции верхних дыхательных путей – 539 228 случаев, функциональная диарея – 12 382, туберкулез органов дыхания – 8 438, ветряная оспа – 41 841, грипп – 2 213, чесотка - 669, корь - 576 и коклюш - 147. В 2019 году зарегистрировано 12 случаев заболеваний сибирской язвой (в 2018 году - 2 случая)», - рассказали в Комитете по статистике РК.

По информации ведомства, наибольшее распространение в разрезе регионов по числу зарегистрированных заболеваний выявлено: в Кызылординской области - функциональной диареей (4 450 случаев), в Нур-Султане - гриппом (232 случая) и другими кишечными инфекциями уточненными (1189 случаев), в Алматинской области - туберкулезом органов дыхания (889 случаев) и сифилисом (412 случаев), в Восточно-Казахстанской области - ротавирусным энтеритом (187 случаев), в Мангистауской области - педикулезом (243 случая).