Чем известен новый аким города Атырау Шакир Кейкин?

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Шакир Кейкин в разные годы занимал руководящие должности в различных коммерческих структурах, а также занимал ответственные должности на государственной службе. Под его непосредственным руководством в городе Кулсары (райцентр Жылыойского района) и в Макатском районе были реализованы значимые для жителей проекты, передает МИА «Казинформ».

Свою трудовую деятельность Ш.Кейкин начал в 1993 году, сразу же после окончания Казахского политехнического института

В 2009 году он был назначен акимом города Кульсары, и проработал на этой должности до 2018 года. В то время самой острой проблемой для жителей города Кулсары было обеспечение питьевой водой. Этот вопрос был решен спонсорстве недропользователей. Стоимость проекта в 2009-2012 годы составила 56 млн. долларов. В рамках этой программы было построено 360 питьевых водопроводов, современная станция перекачки воды и новое здание Жылыойского водного учреждения. Так же, активно велось строительство социальных объектов, а при строительстве дорог только за 2010-2011 годы было заасфальтировано свыше 70 км дорог в Кулсары. Тогда же началось озеленение города, работа была поставлена масштабно и на систематической основе.

В 2019 году Шакир Кейкин был назначен акимом Макатского района, и проработал на этой должности по 2022 год. И здесь были применены его организаторские способности, как руководителя. Например, был решен вопрос по закрытию мусорной свалки (которая просуществовала 40 лет) на правой стороне Байгетобинского сельского округа Макатского района. Также были реконструированы автомобильные дороги, построены фонтаны, благоустроены детские игровые площадки, появились камеры уличного видеонаблюдения в районе.

С 2018 по 2019 годы Шакир Кейкин занимал ответственные должности в акимате города Атырау – вначале руководил отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау, а затем заместителем акима города. И здесь стоит отметить, что при его участии была проделана большая работа по озеленению города. Например, при личном участии Ш.Кейкина был решен вопрос по доставке в город из Европы семян особого многолетнего сорта роз. В последующем в рамках проекта государственно-частного партнерства эти розы были высажены в различных частях города, например, их можно увидеть у памятника Фаризы Онгарсыновой.

Под руководством Ш.Кейкина была определенная работа по благоустройству улиц и жилых массивов Атырау. Например, были построены восемь дворовых футбольных площадок, а также проложены пешеходные тротуары на улицах Тайманова, Избасова, С.Датова, Махамбета, Отен Батыра, Корганбаева. На улице Махамбета, одной из самых загруженных в городе и по которой круглосуточно проходит большой поток машин, были построены две кольцевые развязки. В двух микрорайонах города – «Атырау» и «Болашак», где интенсивно велось индивидуальное жилищное строительство, оперативно были решены вопросы с обеспечением инфраструктуры электричеством, газо/водоснабжением. Кроме того, был решен проблемный вопрос с освещением улиц Говорова, Элеваторной, в микрорайоне «Атырау» - строительство остановилось в 2011 году, общая протяженность составляла 22 км. И только в 2018 году удалось эту проблему сдвинуть с «мертвой точки». Жители получили освещение на своих улицах, а также улучшилась ситуация на проезжей части в темное время суток на этих улицах.

Со сменой акима города у его жителей всегда возникают вопросы: решатся ли копившиеся годами проблемы, не остановятся ли начатые проекты, что нового внесет своей работой глава областного центра? И вполне объяснимо, что жители Атырау ждут от назначения Шакира Кейкина положительных изменений в решении многочисленных проблем в сфере городского жилищно-коммунального хозяйства, а также надеются, что приход нового акима в дальнейшем даст новый импульс в развитии города Атырау.