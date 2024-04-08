Чем грозит вспышка заболеваемости норовирусом в регионах России для Казахстана – ответ Минздрава

Из-за вспышки заболеваемости норовирусом в регионах России возникают ли угрозы для Казахстана? На этот вопрос ответила вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Норовирус относится к группе кишечных инфекций. Меры профилактики, которые предпринимаются с точки зрения не допущения вспышек инфекционных заболеваний, а в первую очередь остро-кишечных инфекций, направлены в том числе и на норовирус, - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопрос на брифинге в СЦК.

Она также добавила, что в Казахстане не наблюдается роста кишечных заболеваний.

- Если говорить об эпидемиологической ситуации, то на сегодня мы не видим никакого роста заболеваемости кишечными инфекциями, в том числе и норовирусом, - заверила Айжан Есмагамбетова.

Ранее в СМИ сообщалось, что в регионах России наблюдаются вспышки заболеваемости норовирусом.