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    22:00, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Чем грозит вспышка заболеваемости норовирусом в регионах России для Казахстана – ответ Минздрава

    Врачи
    Фото: freepik.com

    Из-за вспышки заболеваемости норовирусом в регионах России возникают ли угрозы для Казахстана? На этот вопрос ответила вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Норовирус относится к группе кишечных инфекций. Меры профилактики, которые предпринимаются с точки зрения не допущения вспышек инфекционных заболеваний, а в первую очередь остро-кишечных инфекций, направлены в том числе и на норовирус, - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопрос на брифинге в СЦК.

    Она также добавила, что в Казахстане не наблюдается роста кишечных заболеваний.

    - Если говорить об эпидемиологической ситуации, то на сегодня мы не видим никакого роста заболеваемости кишечными инфекциями, в том числе и норовирусом, - заверила Айжан Есмагамбетова.

    Ранее в СМИ сообщалось, что в регионах России наблюдаются вспышки заболеваемости норовирусом.

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Безопасность Россия Минздрав РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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