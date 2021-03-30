Чем грозит текучесть кадров в казахстанской энергетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков» Оразбек Бекбас поделился мнением касательно последствий текучести кадров в сфере энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При изношенности основных фондов в среднем до 60%, текучесть кадров в ключевой для экономики страны отрасли угрожает остановкой ТЭЦ, ГРЭС, что неминуемо скажется на экономике и жизнеобеспечении населения. При этом налицо растущее количество нарушений технологического характера, являющихся следствием изношенности оборудования (в прошлом году допущено более 4-х тысяч нарушений, что на 11% больше, чем в 2019 году). Вызывает тревогу рост несчастных случаев на производстве (22 случая) повлекших 14 летальных исходов», - сказал Оразбек Бекбас на брифинге в СЦК.

По его словам, работники отрасли считают такое положение дел результатом недостаточного внимания со стороны государства и его регулирующих органов, в том числе КРЕМ МНЭ РК.

«Наши неоднократные обращения в Правительство, Парламент, министерства энергетики, труда и социальной защиты населения, национальной экономики по вопросу повышения заработной платы энергетикам, к сожалению, не находят разрешения. Ответ же КРЕМ по данному вопросу трудно назвать конструктивным. При таком положении, в скором времени нас ждет кризис нехватки кадров на электростанциях и, как следствие, катастрофа в отрасли электроэнергетики», - отметил спикер.

Он привел конкретные факты.

«На подготовку одного специалиста рабочей профессии (газоэлектросварщика, слесаря КИПиА и т.д.) энергетическое предприятие затрачивает в среднем 500 тысяч тенге. В частности, АО «ЭнергоОрталык-3» потратило на обучение 50 рабочих в Шымкентском политехническом колледже 26 миллионов тенге. Через два года из этих 50 человек 30 подали заявления на увольнение. Причина – неудовлетворенность размером заработной платы. Еще один пример. По сведениям руководства Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева, из года в год неуклонно снижается количество абитуриентов на теплоэнергетические специальности», - подчеркнул О. Бекбас.

Глава профсоюза заявил, что из-за отсутствия молодого пополнения, предприятия вынуждены удерживать специалистов, достигших предельного пенсионного возраста.

«На сегодня из 102 тысяч человек, работающих на 98 энергопредприятиях, 1300 человек вместо заслуженного отдыха продолжают еще трудиться. Как все прекрасно понимают, такое положение не может продолжатся бесконечно. Выход из ситуации видится в одномоментном повышении заработной платы энергетиков до среднего уровня в регионах, что можно сделать только при утверждении тарифа с учетом такого уровня. При утверждении тарифа учитывать не фактическую, а нормативную штатную численность работников предприятия», - заключил О. Бекбас.



