Чем грозит работникам отказ от вакцинации и сдачи ПЦР-теста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие санкции предусмотрены работникам за отказ от вакцинации и сдачи ПЦР-теста? Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уже знаем, что это будет обязательное требование по вакцинации категории лиц, которые ранее названы. Это будет отражено в постановлении главного государственного санитарного врача. За нарушение постановления главного госсанврача предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП», - отметила Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, административная ответственность предусматривается как для физических лиц - это 5 МРП (14 585 тенге), так и для юридических лиц. Если работодатель не будет выполнять этих требований, то он также может быть привлечен к административной ответственности.

«Каждый работодатель должен определить регламент, как будет выполнять постановление госсанврача. Для нас важно, чтобы оно выполнялось», - добавила Айжан Есмагамбетова.