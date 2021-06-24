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    18:54, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Чем грозит работникам отказ от вакцинации и сдачи ПЦР-теста

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие санкции предусмотрены работникам за отказ от вакцинации и сдачи ПЦР-теста? Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы уже знаем, что это будет обязательное требование по вакцинации категории лиц, которые ранее названы. Это будет отражено в постановлении главного государственного санитарного врача. За нарушение постановления главного госсанврача предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП», - отметила Айжан Есмагамбетова.

    По ее словам, административная ответственность предусматривается как для физических лиц - это 5 МРП (14 585 тенге), так и для юридических лиц. Если работодатель не будет выполнять этих требований, то он также может быть привлечен к административной ответственности.

    «Каждый работодатель должен определить регламент, как будет выполнять постановление госсанврача. Для нас важно, чтобы оно выполнялось», - добавила Айжан Есмагамбетова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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