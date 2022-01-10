Чем грозит казахстанцам нарушение комендантского часа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцев призывают не нарушать комендантский час. Известные юрист предупреждает, что в случае сопротивления властям в период чрезвычайного положения полицейские вправе на месте оценивать все риски, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

В период действия режима чрезвычайного положения правоохранительные органы и другие силовые структуры наделяются особыми полномочиями. Это предусмотрено рядом законодательных норм, говорит правовед, доктор юридических наук Марат Когамов.

«Сейчас переживаем трагедию. Надеюсь, что все закончится благополучно. Абсолютно в этом уверен. Поскольку действия и решения Главы государства основаны на Конституции и на действующем праве нашей страны. Поскольку на территории страны ЧП, это уже означает, что любой из нас обязан по первому требованию человека в форме остановиться, если едет на транспортном средстве, выполнить все его законные требования. Если надо, предъявить удостоверение личности, показать водительское удостоверение. Если необходимо выйти из машины, открыть багажник, двери салона автомобиля, показать, кто и что там находится», - отметил Марат Когамов.

Юрист напоминает, что четко оговорены случаи, при котором силовики могут применить огнестрельное оружие. В стране объявлен «красный» критический уровень опасности. Происходят контртеррористические операции. Полицейские и военные вправе на месте оценивать ситуацию и риски. В особенности в период действия комендантского часа.

«В течение суток работают Административный и Уголовно-процессуальный кодексы. Я еще раз говорю, мы находимся в особом состоянии – в состоянии чрезвычайного положения. Но с 23:00 до 07:00 – комендантский час. Это означает, что никто не должен выходить из дома, кататься по трассам... Хотел бы сказать гражданам – не рискуйте. Если вы в машине удаляетесь, несмотря на законные требования, могут выстрелить. Они будут правы, потому что могут расценить эту ситуацию как криминальную», - обратился к казахстанцам Марат Когамов.