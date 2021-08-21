Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Ассоциации лабораторной медицины и экспертиз рассказали об отличиях экспресс-теста на определение антигена от ПЦР-теста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ПЦР в настоящее время является неким золотым стандартом для диагностики COVID-19. Ровно как и ПЦР, экспресс-тесты на обнаружение антигенов также направлены на диагностику коронавируса.

Имеется два вида экспресс-тестов: на антиген и на антитела. Первый, как и молекулярные тесты, полезны для выявления активной инфекции COVID-19. Второй вид - это тест на антитела, которые организм выработал в ответ на заражение. То есть, тест на антиген помогает выявить болен пациент или нет, а тест на антитела - переболел ли пациент.

Хотя механизм отличается, все же наиболее существенная разница между ПЦР и экспресс-тестами - это время. Как правило, ПЦР-тест занимает минимум несколько часов, включая время, необходимое для транспортировки образца.

«Фактор времени ограничивают широкое использование ПЦР-теста, а также препятствуют большому охвату тестированиями в различных больничных условиях», - говорится в сообщении Ассоциации лабораторной медицины и экспертиз.

При использовании надежного экспресс-теста на обнаружение антигена максимальная продолжительность интерпретации положительного или отрицательного результата составляет от 15 до 30 минут.