Чем чаще всего болеют казахстанские дети
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства рассказала, какими болезнями чаще всего болеют дети в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра, сегодня школьники составляют 19% всего населения Казахстана и более 57% всего детского населения страны.
— В стране функционирует более 7 тысяч школ. Каждая школа закреплена за поликлиникой, обслуживающей данную территорию. Укомплектованность школьными медсестрами составляет 90%. Ежегодно на уровне ПМСП осуществляются профилактические осмотры детей до 17 лет, — сообщила А. Альназарова.
Она отметила, что по итогам 2023 года, 5,5 млн детей школьного возраста были охвачены профилактическими осмотрами, из них у 9,3% выявлены различные заболевания, 210 тысяч взяты на диспансерный учет.
— По структуре заболеваемости среди детей на І месте — болезни пищеварительной системы (9,7%), на ІІ месте — болезни нервной системы (9,1%) и на III месте — болезни глаз (8,3%), — проинформировала министр.