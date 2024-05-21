Чем чаще всего болеют казахстанские дети

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства рассказала, какими болезнями чаще всего болеют дети в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, сегодня школьники составляют 19% всего населения Казахстана и более 57% всего детского населения страны.

— В стране функционирует более 7 тысяч школ. Каждая школа закреплена за поликлиникой, обслуживающей данную территорию. Укомплектованность школьными медсестрами составляет 90%. Ежегодно на уровне ПМСП осуществляются профилактические осмотры детей до 17 лет, — сообщила А. Альназарова.

Она отметила, что по итогам 2023 года, 5,5 млн детей школьного возраста были охвачены профилактическими осмотрами, из них у 9,3% выявлены различные заболевания, 210 тысяч взяты на диспансерный учет.