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    14:18, 21 Май 2024 | GMT +6

    Чем чаще всего болеют казахстанские дети

    Какими болезнями чаще всего болеют казахстанские дети
    Фото: freepik.com

    Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства рассказала, какими болезнями чаще всего болеют дети в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам министра, сегодня школьники составляют 19% всего населения Казахстана и более 57% всего детского населения страны.

    — В стране функционирует более 7 тысяч школ. Каждая школа закреплена за поликлиникой, обслуживающей данную территорию. Укомплектованность школьными медсестрами составляет 90%. Ежегодно на уровне ПМСП осуществляются профилактические осмотры детей до 17 лет, — сообщила А. Альназарова.

    Она отметила, что по итогам 2023 года, 5,5 млн детей школьного возраста были охвачены профилактическими осмотрами, из них у 9,3% выявлены различные заболевания, 210 тысяч взяты на диспансерный учет.

    — По структуре заболеваемости среди детей на І месте — болезни пищеварительной системы (9,7%), на ІІ месте — болезни нервной системы (9,1%) и на III месте — болезни глаз (8,3%), — проинформировала министр.

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Казахстан Дети Больница Статистика Минздрав РК школа
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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