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    14:00, 29 Март 2022 | GMT +6

    Чем чаще всего болеют казахстанцы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–декабрь 2021 года самым распространённым зарегистрированным инфекционным заболеванием была неуточнённая острая инфекция верхних дыхательных путей — именно этот диагноз был поставлен 1,2 млн человек. Следом идёт COVID-19: 870,8 тысЯЧИ человек, из них у 832,8 тысячи — идентифицированный вирус. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

    Также зарегистрировано значительное количество случаев заболевания ветряной оспой (пострадало 16,4 тысячи человек) и болезнями группы острых кишечных инфекций (8,9 тысячи человек).

    Кроме того, у 3,5 тысячи человек зарегистрировано инфицирование ВИЧ, у 4,6 тысячи человек — хроническими вирусными гепатитами, у 2,3 тысячи человек — сифилисом.

    Дети до 18 лет чаще всего страдали от неуточнённой острой инфекции верхних дыхательных путей: 627,5 тысячи человек за январь–декабрь 2021 года.

    Также отмечены заражения ветряной оспой (14,9 тысячи) и острыми кишечными инфекциями (7,4 тысячи). Случаи инфицирования туберкулёзом выявлены у 538 детей.

    Численность умерших от болезней органов дыхания за январь–декабрь 2021 года составила 20,8 тысячи человек, от инфекционных и паразитарных болезней — 1,4 тысячи человек.

    Численность умерших детей в возрасте до 1 года от болезней органов дыхания за год сократилось на 12,9%, до 195, а от инфекционных и паразитарных болезней — на 26,8%, до 180.

    Что касается коронавирусной инфекции COVID-19, пандемия которой продолжается уже два года, то среди регионов РК самый высокий уровень заболеваемости (а точнее, выявления болезни) отмечен в Нур-Султане: 1 118 случаев на 10 000 человек населения.

    Следом идут Алматы (824 случая на 10 000 человек) и Карагандинская область (711 случаев на 10 000 человек).
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    Здравоохранение Статистика
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