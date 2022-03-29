Чем чаще всего болеют казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–декабрь 2021 года самым распространённым зарегистрированным инфекционным заболеванием была неуточнённая острая инфекция верхних дыхательных путей — именно этот диагноз был поставлен 1,2 млн человек. Следом идёт COVID-19: 870,8 тысЯЧИ человек, из них у 832,8 тысячи — идентифицированный вирус. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Также зарегистрировано значительное количество случаев заболевания ветряной оспой (пострадало 16,4 тысячи человек) и болезнями группы острых кишечных инфекций (8,9 тысячи человек).

Кроме того, у 3,5 тысячи человек зарегистрировано инфицирование ВИЧ, у 4,6 тысячи человек — хроническими вирусными гепатитами, у 2,3 тысячи человек — сифилисом.

Дети до 18 лет чаще всего страдали от неуточнённой острой инфекции верхних дыхательных путей: 627,5 тысячи человек за январь–декабрь 2021 года.

Также отмечены заражения ветряной оспой (14,9 тысячи) и острыми кишечными инфекциями (7,4 тысячи). Случаи инфицирования туберкулёзом выявлены у 538 детей.

Численность умерших от болезней органов дыхания за январь–декабрь 2021 года составила 20,8 тысячи человек, от инфекционных и паразитарных болезней — 1,4 тысячи человек.

Численность умерших детей в возрасте до 1 года от болезней органов дыхания за год сократилось на 12,9%, до 195, а от инфекционных и паразитарных болезней — на 26,8%, до 180.

Что касается коронавирусной инфекции COVID-19, пандемия которой продолжается уже два года, то среди регионов РК самый высокий уровень заболеваемости (а точнее, выявления болезни) отмечен в Нур-Султане: 1 118 случаев на 10 000 человек населения.

Следом идут Алматы (824 случая на 10 000 человек) и Карагандинская область (711 случаев на 10 000 человек).