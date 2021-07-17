Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее это повлияет на улучшение эпидситуации – Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему в Казахстане не улучшается эпидситуация даже при введении обязательной вакцинации? На этот вопрос ответила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, сказав о том, что такого приказа нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это объясняется очень легко, потому что мы знаем, чтобы защититься и чтобы это повлияло на эпидситуацию, нужно время. То есть, вакцинация двумя дозами должна произойти. Нужно пройти время после второй дозы в среднем до месяца, чтобы иммунитет выработался. Поэтому говорим, что чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее это будет влиять на улучшение эпидемиологической ситуации», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось, сколько человек заболело коронавирусом после вакцинации.

«Всего 0,06 % - минимальный процент заболевших на количество вакцинированных - на 4,8 млн вакцинированных. Если говорить в абсолютных числах, общее количество заболевших 3 165. Из них после первого компонента – 1 684, после второго компонента – 1 481. После «Спутника V» - 2 791, Hayat Vax - 293, CoronaVac – 18, QazVac - 59», - прокомментировала спикер.

По ее словам, удельный вес заболевших после вакцинации минимальный, и он доказывает эффективность вакцинации.







