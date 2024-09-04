16:02, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6
Чем будет заниматься республиканская орфографическая комиссия
Проект документа по созданию нового органа подготовило Министерство науки и высшего образования. Соответствующий документ размещен на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.
Ожидается, что орфографическая комиссия будет консультативно-совещательным органом и заседать не реже двух раз в год.
Комиссия будет следовать принципам:
- соблюдение фонетических, морфологических, традиционно-исторических принципов при словообразовании, в том числе при заимствовании иноязычных слов;
- соблюдение базовых норм, сложившихся в практике письма до современного периода;
- соблюдение закона сингармонизма казахского языка;
- соблюдение единообразия в написании слов;
- соблюдение единообразия в постановке знаков препинания;
- упрощение написания слов;
- расширение, обновление и совершенствование словарного запаса;
- дифференциация часто используемых и выходящих из употребления слов.
Комиссия будет заниматься выработкой правил правописания, единообразия способов словообразования и разработка требований к словарям и справочникам.
В консультативный орган войдет 24 человека, среди них профессора, доктора и кандидаты филологических наук.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появится Республиканская орфографическая комиссия.