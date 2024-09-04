Чем будет заниматься республиканская орфографическая комиссия

Проект документа по созданию нового органа подготовило Министерство науки и высшего образования. Соответствующий документ размещен на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

Ожидается, что орфографическая комиссия будет консультативно-совещательным органом и заседать не реже двух раз в год.

Комиссия будет следовать принципам:

соблюдение фонетических, морфологических, традиционно-исторических принципов при словообразовании, в том числе при заимствовании иноязычных слов;

соблюдение базовых норм, сложившихся в практике письма до современного периода;

соблюдение закона сингармонизма казахского языка;

соблюдение единообразия в написании слов;

соблюдение единообразия в постановке знаков препинания;

упрощение написания слов;

расширение, обновление и совершенствование словарного запаса;

дифференциация часто используемых и выходящих из употребления слов.

Комиссия будет заниматься выработкой правил правописания, единообразия способов словообразования и разработка требований к словарям и справочникам.

В консультативный орган войдет 24 человека, среди них профессора, доктора и кандидаты филологических наук.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появится Республиканская орфографическая комиссия.