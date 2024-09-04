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    16:02, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Чем будет заниматься республиканская орфографическая комиссия

    казахский язык
    Фото: СКГУ

    Проект документа по созданию нового органа подготовило Министерство науки и высшего образования. Соответствующий документ размещен на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ожидается, что орфографическая комиссия будет консультативно-совещательным органом и заседать не реже двух раз в год.

    Комиссия будет следовать принципам:

    • соблюдение фонетических, морфологических, традиционно-исторических принципов при словообразовании, в том числе при заимствовании иноязычных слов;
    • соблюдение базовых норм, сложившихся в практике письма до современного периода;
    • соблюдение закона сингармонизма казахского языка;
    • соблюдение единообразия в написании слов;
    • соблюдение единообразия в постановке знаков препинания;
    • упрощение написания слов;
    • расширение, обновление и совершенствование словарного запаса;
    • дифференциация часто используемых и выходящих из употребления слов.

    Комиссия будет заниматься выработкой правил правописания, единообразия способов словообразования и разработка требований к словарям и справочникам. 

    В консультативный орган войдет 24 человека, среди них профессора, доктора и кандидаты филологических наук.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане появится Республиканская орфографическая комиссия. 

     

    Теги:
    Книги НПА Образование Миннауки и высшего образования РК Казахский язык
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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