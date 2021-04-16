Чем будет заниматься Национальный ресурсный центр, рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поделился планами по открытию Национального ресурсного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В реализацию Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года (утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2014 года № 396) в первом полугодии текущего года планируется утвердить Национальный план по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания в Республике Казахстан до 2025 года (далее – Национальный план). Проект Национального плана содержит 72 мероприятия, в том числе открытие Национального ресурсного центра на базе РГП на ПХВ «Научно-практический центр развития социальной реабилитации», - написал в своем ответе на депутатский запрос заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов.

По его словам, задачей данного центра будет комплексное сопровождение (в том числе методическое сопровождение) семей, воспитывающих детей с РАС (расстройством аутентичного спектра), с ментальными и поведенческими нарушениями, разработка методических пособий и обучающих программ, повышение квалификации специалистов трех сфер (образование, здравоохранение, социальная защита), разработка и ведение методики по супервизии специалистов, внедрение новых методов диагностики, лечения, абилитации, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями.

«В рамках деятельности Национального ресурсного центра планируется адаптировать передовые зарубежные программы ускоренного обучения с приглашением международных специалистов (в т.ч. по Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья) и дальнейшей супервизией для сотрудников реабилитационных центров, медико-социальных учреждений, психолого-медико-педагогической консультации (далее – ПМПК), кабинетов психолого-педагогической коррекции (далее – КППК), неправительственных организаций, оказывающих услуги детям с ментальными и поведенческими нарушениями», - отметил зампремьера.

Кроме того, для повышения доверия родителей и изменения стереотипов по отношению к психиатрам в проект Национального плана включены меры по ребрендингу (переориентации) центров психического здоровья во всех регионах с открытием отделений медико-социальной реабилитации/ абилитации детей с РАС, ментальными и поведенческими нарушениями.

«Также в проект Национального плана вошли мероприятия по расширению сети специальных организаций образования, в том числе с переводом в отдельные здания ПМПК и КППК, открытию кабинетов поддержки инклюзии в организациях дошкольного и среднего образования, созданию региональных центров реабилитации (по одному центру на севере, западе, востоке и юге) с передачей на баланс Национального центра детской реабилитации КФ «UniversityMedicalCenter» и реабилитационных центров, отделений в областях и в отдаленных местностях», - заключил Е. Тугжанов.