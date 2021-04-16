Чем будет заниматься Национальный ресурсный центр, рассказали в Правительстве
«В реализацию Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года (утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2014 года № 396) в первом полугодии текущего года планируется утвердить Национальный план по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания в Республике Казахстан до 2025 года (далее – Национальный план). Проект Национального плана содержит 72 мероприятия, в том числе открытие Национального ресурсного центра на базе РГП на ПХВ «Научно-практический центр развития социальной реабилитации», - написал в своем ответе на депутатский запрос заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов.
По его словам, задачей данного центра будет комплексное сопровождение (в том числе методическое сопровождение) семей, воспитывающих детей с РАС (расстройством аутентичного спектра), с ментальными и поведенческими нарушениями, разработка методических пособий и обучающих программ, повышение квалификации специалистов трех сфер (образование, здравоохранение, социальная защита), разработка и ведение методики по супервизии специалистов, внедрение новых методов диагностики, лечения, абилитации, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями.
«В рамках деятельности Национального ресурсного центра планируется адаптировать передовые зарубежные программы ускоренного обучения с приглашением международных специалистов (в т.ч. по Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья) и дальнейшей супервизией для сотрудников реабилитационных центров, медико-социальных учреждений, психолого-медико-педагогической консультации (далее – ПМПК), кабинетов психолого-педагогической коррекции (далее – КППК), неправительственных организаций, оказывающих услуги детям с ментальными и поведенческими нарушениями», - отметил зампремьера.
Кроме того, для повышения доверия родителей и изменения стереотипов по отношению к психиатрам в проект Национального плана включены меры по ребрендингу (переориентации) центров психического здоровья во всех регионах с открытием отделений медико-социальной реабилитации/ абилитации детей с РАС, ментальными и поведенческими нарушениями.
«Также в проект Национального плана вошли мероприятия по расширению сети специальных организаций образования, в том числе с переводом в отдельные здания ПМПК и КППК, открытию кабинетов поддержки инклюзии в организациях дошкольного и среднего образования, созданию региональных центров реабилитации (по одному центру на севере, западе, востоке и юге) с передачей на баланс Национального центра детской реабилитации КФ «UniversityMedicalCenter» и реабилитационных центров, отделений в областях и в отдаленных местностях», - заключил Е. Тугжанов.