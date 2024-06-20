Чем болеют костанайцы из-за неблагоприятной экологической обстановки

В Казахстане качество среды обитания и состояние здоровья определяется с помощью медико-географической оценки территорий по показателям популяционного здоровья. Последний подобный анализ северного региона страны показал, что наблюдается рост заболеваемости, в том числе и экологически обусловленных болезней с преобладанием патологии органов дыхания, которые являются ведущими в структуре заболеваемости. Какими заболеваниями страдают жители Костанайской области, и можно ли их предупредить — разбиралась корреспондент агентства Kazinform.

В Казахстане активный рост заболеваемости «экологического характера»

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области рассказали, что анализ был проведен на основе российского опыта. Медико-географическую оценку проводили по всему Казахстану. Результаты оказались неудовлетворительные: по республике идет активный рост заболеваемости «экологического характера». Особенно ярко выделяется здесь Северный Казахстан.

— В Казахстане имеются региональные различия в медико-экологической обстановке. В то же время наблюдается тенденция роста всей заболеваемости, включая распространенность экологически обусловленных болезней с преобладанием патологии органов дыхания, которые являются ведущими в структуре заболеваемости. Авторами показан высокий уровень заболеваемости основными классами заболеваний взрослого населения в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях, детского населения — в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Кызылординской областях. По данным исследователей Северный Казахстан выделяется повышенными показателями заболеваемости населения экологически обусловленными болезнями. А Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области можно отнести к территориям с напряженной медико-экологической ситуацией, там высокие уровни заболеваемости онкопатологией, превосходящие республиканский уровень более чем в 3 раза, — отметили в ответе на запрос корреспондента агентства Kazinform специалисты областной СЭС.

Подтверждает данные и другое исследование: в прошлом году Филиалом «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» совместно с Департаментом провели исследования по установлению причинно-следственных связей в системе «Загрязнение атмосферного воздуха — заболеваемость населения в крупном промышленном городе». В качестве примера был выбран город Рудный.

Специалисты установили связь между концентрациями в атмосферном воздухе загрязняющих веществ (диоксид серы, диоксида и оксида азота) с болезнями сердца, головного мозга, системы кровообращения, органов дыхания. Сюда вписываются и все виды ринита (вазомоторный, аллергический, хронический), фарингит, некоторые виды бронхита. По итогам исследования было заключено о существовании экологической зависимости первичной заболеваемости населения болезнями органов дыхания от концентраций вредных примесей в воздушном бассейне Рудного.

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Что показали результаты мировых исследований

По статистике ВОЗ, воздействие окружающей среды ответственно на 20 — 40% за появлений всех заболеваний человека. Эффект «озоновой дыры» влияет на образование злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы — на состояние дыхательных путей, а загрязнение вод — на пищеварение, ухудшает общее состояние здоровья человечества. Уровень шума — снижает продолжительность жизни людей.

Прямое воздействие выражается в том, что внешние загрязнители не обрушиваются на организм сразу (за с исключением аварийных ситуаций, техногенных катастроф), а поступают в малых дозах, в связи с чем их эффект развивается постепенно, проявляясь сначала в виде физиологических сдвигов в органах и системах, а затем приводят к болезни.

Что касается географии, то лидируют здесь крупные города. Особенно губительно действует на человека загрязнение атмосферы, когда метеорологические условия создают застой воздуха над городом. Поэтому нередко, те кто посещает мегаполисы, страдает от головных болей, тошноты, чувства слабости, снижается или теряется трудоспособность. Загрязненный воздух раздражает большей частью дыхательные пути, вызывая бронхит, эмфизему, астму. Наряду с органами дыхания, загрязнители поражают органы зрения и обоняния, а воздействуя на слизистую оболочку гортани, могут вызвать спазмы голосовых связок. Вдыхаемые твердые и жидкие частицы размерами 0,6-1,0 мкм достигают альвеол и абсорбируются в крови, некоторые накапливаются в лимфатических узлах.

— Как показали многие исследования, ионизирующая радиация — одна из причин развития большинства онкологических заболеваний, таких как рак щитовидной железы, легких, желудочно-кишечного тракта, кожи, шейки матки и молочной железы, — отметили в ведомстве.

Если говорить о каких-то стандартах «чистоты воздуха» — то таких параметров нет. Существуют гигиенические нормативы, которые устанавливают ориентировочные безопасные уровни содержания вредных веществ в атмосферном воздухе, воде, почве, радиационного фона и тд. Вместе с тем идеальным условием является ведение здорового образа жизни и проживание в местах с чистым воздухом и питьевой водой.

Какие именно заболевания вызывает нарушения экологии

Переходя к вопросу о заболеваниях, специалисты рекомендуют в первую очередь разделять их на виды.

Обычно используются термины «экологически обусловленные заболевания», «экологически зависимыe заболевания» и так далее.

Экологически обусловленные заболевания — это те болезни, причины возникновения которых непосредственно связаны с окружающей средой (эндемические и другие заболевания). Примернo 20 хронических болезней населения аргументированнo связаны c воздействием конкретногo экологическогo фактopa (болезнь итай-итай, болезнь Минаматa, флюороз и дp.)

— Здесь в качестве примера можно привести такие природнo обусловленныe болезни как, например, эндемический зоб (когда из-за недостатка в окружающей средe йода, необходимогo для синтезa тиреоидных гормонов возникает патологическое увеличение щитовидной железы в размерах). Или, например, эндемический флюороз. Это когда в организме фтора больше положенного. Заболевание характерно для регионов, вода в которых содержит больше 0,5 мгл фтора. Здесь отмечается поражение зубов, пигментация, нарушение оссификации, остеодистрофия. Еще одной распространенной болезнью является гемосидероз. Он возникает при избытке железa, которое обычно накапливается в органах, приводя к нарушению их работы. Особенно этому подвержены печень, сердце и поджелудочная железа. Слишком много железа может привести к опасным для жизни состояниям, таким как цирроз печени, сердечная недостаточность и сахарный диабет. В целом, заболевание может возникнуть и при избытке нитратов (метгемоглибинемия), стронция (болезнь Кашинa-Бекa (уровская болезнь)), дефицита цинка (гипоцинкоз), селена и так далее. Всего таких позиций около 20, все они связаны с дефицитом или избытком того или иного элемента в организме человека, — отмечают специалисты ведомства.

К экологически зависимым относится огромное число заболеваний, так как человек всегда во взаимосвязи с окружающей его средой обитания. К примеру, на патологии системы кровообращения влияет уровень загрязнения атмосферногo воздухa окислами серы, окисью углеродa, окислами азотa, фенолом, бензолом и так далее. Также триггерами являются тут шум, электромагнитныe поля, состав питьевой воды, биогеохимическиe особенности местности (недостаток или избыток кальция, магния, ванадия, кадмия, цинкa, лития, хромa, марганцa, кобальтa, бария, меди, стронция, железa вo внешней средe). Или, например, на болезни нервной системы и органов чувств могут повлиять природно-климатическиe условия: быстротa смены погоды, влажность, барометрическoe давлениe, температурный фактop, опять же биогеохимическиe особенности: высокая минерализация почвы и воды и загрязнениe атмосферногo воздухa. Внешний фактор может сыграть роль в возникновении заболеваний кожных покровов, мочеполовых органов, органов пищеварения, возникновения новообразования и так далее. Но при составлении анамнеза всегда учитываются исследования по установлению причинно-следственных связей на протяжении многих лет.

Самый высокий показатель онкозаболеваний в Костанайской области — в Рудном

Отдельный пункт выделяется здесь при развитии онкологических заболеваний. На онкозаболеваемость конечно же влияет много дополнительных факторов, несвязанных с экологией: нездоровый образ жизни (табакокурение, алкоголизм, нерациональное питание и др.), вредные условия на работе, стресс, наследственность. Но есть и некоторые факторы экологического воздействия — это микроорганизмы, радиация, электромагнитное излучение, загрязнение воздуха и питьевой воды, а также другие факторы.

— За последние 10 лет отмечается повышение уровня заболеваемости на 18,7%. Если в 2013 году было выявлено 2447 новых случаев (показатель заболеваемости — 278,0 на 100 тысяч населения), то в 2023 году 2740 случаев (показатель заболеваемости — 330,0 на 100 тысяч населения). Самый высокий уровень заболеваемости по Костанайской области за 2023 года отмечается в .г Рудный (показатель заболеваемости составил — 398,5 на 100 тысяч населения), г. Костанай (показатель заболеваемости составил — 381,3 на 100 тысяч населения) и г. Лисаковск (показатель заболеваемости составил — 374,9 на 100 тысяч населения).

В ведомстве также отметили, что рак является многофакторной болезнью из-за комбинированного воздействия как генетического, так и экологического факторов. Оценка общего онкологического риска из-за загрязнителей окружающей среды составляет 8-9%.

— Согласно классификации Международного агентства, ВОЗ по изучению рака (МАИР), 107 веществ, смесей и ситуаций воздействия являются канцерогенными для людей. В их число входят все формы асбеста и ряд веществ, обнаруживаемых в окружающей среде, таких как бензол, мышьяк в воде, кадмий, окись этилена, бензопирен, кремний, ионизирующее излучение, включая радон, ультрафиолетовое излучение, включая аппараты для искусственного загара, производство алюминия и кокса, чугунное и стальное литье, а также резиновое и каучуковое производство, — рассказали в медицинском учреждении.

Пожалуй одним из важных вопросов здесь является профилактика. В СЭС области отмечают, полностью предотвратить заболевания нельзя, но решить этот вопрос частично — можно.

— До 40% случаев заболеваний раком возможно предотвратить благодаря здоровому образу жизни. Конечно, сюда относятся и другие патологии, которые можно предотвратить с помощью здорового образa жизни (отказ от вредных привычек, физкультура, рациональное питание и др.) и стабилизации состояния окружающей среды (технические и технологические мероприятия по уменьшению выбросов автотранспорта и промышленных предприятий), которые снижают заболеваемость и смертность нa 20-50%. Необходимо также своевременно проходить профилактические медицинские осмотры и вакцинацию, — поясняют специалисты.

Еще они советуют в целях поддержания здоровья больше времени проводить на природе, восстанавливаться в санаториях и пансионатах, где одними из востребованных мер оздоровления являются воздушные ванны и прогулки, полезные для организма с заболеваниями дыхательных путей. А использование чистой воды применяют в профилактике заболеваний внутренних органов.