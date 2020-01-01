Чем 2019 год запомнился жителям Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ушедший год для жителей Атырауской области был наполнен многими событиями во всех сферах жизни, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В политике - это первый визит Касым-Жомарта Токаева в регион, назначение нового акима области. В экономике - уровень добычи на месторождении Кашаган достиг 370 тысяч баррелей в сутки, местные машиностроители изготовили уникальный сосуд-сплиттер весом в 1200 тонн, бюджет области приблизился к 400 млрд тенге. В инфраструктурной сфере - началось решение одной из самых острых проблем - дорожники приступили к строительству трассы Атырау- Астрахань. В культуре – «Золотой человек» из фондов местного музея побывал на выставке в Санкт- Петербурге.









В сентябре Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Атыраускую область.

Глава государства посетил одно из нефтесервисных предприятий области и провел расширенное совещание по вопросам развития нефтегазовой отрасли Казахстана. Программа визита также включала участие Касым-Жомарта Токаева в торжественном собрании по случаю 120-летия казахстанской нефти.

Ещё одним событием в политической жизни нефтяного региона стало назначение новым акимом Атырауской области Махамбета Досмухамбетова. Указ о назначении М. Досмухамбетова акимом Атырауской области подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Трехлетний бюджет области утвердили в Атырау. На заключительной сессии Атырауского областного маслихата депутаты одобрили трехгодичный бюджет региона. По информации руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Айдара Нуралиева, в 2020 году бюджет области составит 382,5 млрд тенге, в 2021 году – 398,8 млрд тенге, в 2022 году увеличится до 416,1 млрд тенге.





В 2019 году был решён вопрос с финансированием реконструкции трассы «Атырау - Астрахань», начало работы на которой жители области ждали многие годы.

За год рывок сделала экономика региона. В Атырау впервые в Казахстане местные машиностроители соорудили 1200-тонную колонну-сплиттер и успешно доставили ее на Карабатан, для чего потребовалось провести масштабную операцию.

Изменения в социальной сфере увидели ощутили на себе все жители областного центра.

В городе продолжается пополнение автопарка, работающего как в Атырау, так и пригородных посёлках. За год было закуплено 160 новых автобусов. В 2020 году поступят еще 170 автобусов. Их стоимость производителю уже перечислена, идет сборка машин, После поступления на будущий год 170 новых автобусов будет полностью обновлена система городских пассажирских перевозок.









В Атырау началась очистка территории бывшей пропарочной станции, на которой когда- то пропаривались от остатков нефтепродуктов железнодорожные цистерны. Находилась она поблизости от городских кварталов. По решению суда ее закрыли 13 лет назад. Однако все эти годы старая пропарка продолжала отравлять экологию региона остатками нефтепродуктов.





В Атырау в ушедшем году была принята трехлетняя программа обновления дорожной инфраструктуры.

В 2018 году в Атырау была запущена трехлетняя программа обновления дорожной инфраструктуры. Проект масштабной модернизации предусматривает расширение дорог, укладку асфальтового покрытия и установку современного уличного освещения. На данный момент проводится реконструкция 35 км дорог, охватывающая 11 улиц. 15 километров автодорог уже отремонтировано. Построено 9 км велосипедных дорожек, 53 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек. Масштабные работы на городских улицах будут продолжены. И не только в Атырау. С 1 января к территории города добавятся сельские округа Алмалы и Береке Махамбетского района. Новый асфальт будет укладываться и в пригородных населенных пунктах









Есть прорыв и в научной сфере. Пути миграции каспийских тюленей, места их обитания и обзаведения потомством смогут теперь отследить казахстанские ученые. Получить такую информацию им помогают спутниковые метки, прикрепленные на нескольких животных.

Спутниковые метки укрепили ученые Северо-Каспийского проекта, ведущего разработку месторождения Кашаган, на 9 взрослых тюленях в конце ноября прошлого года. Для этого была проведена настоящая операция.









Настоящим событием для региона стало проведение Атырауским историко-краеведческим музеем выставки «Золотое наследие Казахстана» в Российском этнографическом музее города Санкт–Петербург.

Цель выставки - ознакомление с богатым историко-культурным наследием Казахстана, сокровищами кочевой цивилизации, относящимися к сарматскому периоду. На выставке были представлены керамические сосуды, наконечники стрел, фрагменты железных мечей, украшения, бронзовые зеркала, относящиеся к эпохе бронзы, раннего железа, сарматов. А также легендарная находка из кургана Аралтобе - сарматский вождь в золотой одежде, найденный на территории Атырауской области в 1999 году в ходе научной экспедиции Западно-Казахстанского института археологии под руководством кандидата исторических наук, известного археолога Зейноллы Самашева.



