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Челюсть сломала женщине в кафе 28-летняя карагандинка

5 Ноября 2021 22:44
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Челюсть сломала женщине в кафе 28-летняя карагандинка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде задержали женщину, которая весной во время ссоры в одном из кафе Караганды сломала челюсть своей оппонентке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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17 мая в Центральный отдел полиции поступило заявление от 32-летней женщины на неизвестную девушку, которая нанесла ей телесные повреждения в одном из кафе Караганды.

«В Центральный отдел полиции города Караганды обратилась 32-летняя жительница города. Она сообщила, что вечером находилась в одном из кафе. Здесь у нее возникла ссора с неизвестной дамой. Вскоре возник нешуточный конфликт, в ходе которого незнакомка ударил потерпевшую и скрылась. Заявительница, получившая телесные повреждения – перелом челюсти со смещением – обратилась в медицинское учреждение без госпитализации», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту в полиции было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». На днях стражи порядка задержали подозреваемую.

«28 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемую – 28-летнюю женщину. Она дала признательные показания. Ведется расследование», - прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.


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#Карагандинская область   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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