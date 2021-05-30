«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги Чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Порту (Португалия) на стадионе «Драгау» прошел финальный матч Лиги Чемпионов сезона-2020/21, в котором играли английские «Манчестер Сити» и «Челси». Матч закончился победой «Челси», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Матч закончился победой «Челси» со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц.

Таким образом, «Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу Чемпионов. Впервые лондонский клуб победил в главном клубном турнире Европы в сезоне-2011/12, когда обыграл в финале немецкую «Баварию» (1:1, по пенальти — 4:3). Также «Челси» выходил в финал ЛЧ в сезоне-2007/08, однако тогда уступил другому английскому клубу — «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 5:6).