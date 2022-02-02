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Человека под снегом искали участники туристического многоборья в Каркаралинске

2 Февраля 2022 21:10
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Человека под снегом искали участники туристического многоборья в Каркаралинске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В туристическом многоборье в Каркаралинском районе Карагандинской области приняли участие школьники, члены местного туристического клуба, воспитанники Детско-юношеского творческого центра. Соревнования состояли из пяти этапов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В первом этапе участники должны были пройти без потерь по тонкому льду. Во втором искали, по легенде учений, замерзшего под снегом человека, в третьем взбирались по аркану на гору. В четвертом туре многоборцы спускались на лыжах с горы, а в пятом оставляли следы для спасателей с помощью лыж.

По итогам многоборья первое место завоевала команда общеобразовательной школы № 2. Вторым стал туристический кружок «Туризм». Третье место между собой поделили ученики общеобразовательной школы № 1 и воспитанники Детско-юношеского творческого центра.

Победители награждены медалями и благодарственными письмами.


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#Карагандинская область   #Туризм  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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