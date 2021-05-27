Человек, воспитанный на родной культуре, всегда будет патриотом - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поздравил работников сферы культуры региона с профессиональным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи в областном акимате глава региона наградил отдельных работников сферы культуры нагрудными знаками «Отличник культуры», «За вклад в развитие Жамбылской области», вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что с большим уважением относится к людям искусства.

«В нынешнем году мы отмечаем 30-летний юбилей Независимости. Национальные ценности, культура, литература – духовная опора нашего народа. Вы трудитесь, чтобы богатое наследие – искусство и культура – главный символ нашей свободы, могли дойти до нынешнего поколения Человек, воспитанный на родной литературе, культуре, всегда будет высоконравственным патриотом. В первую очередь хочу поблагодарить вас за труд, активность, поддержку жителей области своим творчеством. Наш народ всегда относился с большим почтением к культуре и искусству», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Аким области остановился на работах, осуществляемых в регионе в культурно-исторической и туристической сферах.

В свою очередь, своим мнением и мыслями поделились ветераны и работники культурной сферы.

На встрече композитору, музыкальному руководителю высшего политехнического колледжа Сарсенбеку Бакиру, поэту, методисту Байзакского районного дома культуры имени аль-Фараби Каскырбаеву Нарбатыру, артистам Жамбылского областного казахского драматического театра имени Аскара Токпанова, Жамбылского областного русского драматического театра, областной филармонии имени Кенена Азербаева вручили нагрудные знаки «Отличник культуры».

Отметим, что жамбылские драматические театры, работающие в областном центре на протяжении десятилетий, не раз были отмечены высокими наградами на престижных международных фестивалях, что во многом является результатом слаженной работы дружных коллективов. В фондах жамбылских музеев хранится немало экспонатов, которые считаются редкими, раритетными для Казахстана.

Наряду с этим, ряд работников сферы культуры, деятели искусства награждены нагрудным знаком «За вклад в развитие Жамбылской области», Почетными грамотами, Благодарственными письмами, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.