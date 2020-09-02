Человек труда должен занимать самый высокий статус в обществе - Кайракбай Жанабеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Кайракбай Жанабеков вступил в Лигу сторонников партии «Nur Otan» и хочет принять участие в предстоящем праймериз партии. В телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он рассказал, какие проекты намерен реализовать.

«Лига сторонников партии будет наблюдать за тем, чтобы праймериз прошел прозрачно и справедливо. Коллегиальный орган Федерации профсоюзов Казахстана выдвинул мою кандидатуру для участия в праймериз. Самое главное, чтобы праймериз был общенародным. Сейчас желающих принять участие много. Конечно же, это отрадно. На одно место претендует большое количество людей, каждый должен показать, на что он готов. Каждый участник должен продемонстрировать свои навыки, в том числе чего он может добиться для обычных людей», - отметил Кайракбай Жанабеков.





Как для участника праймериз от Федерации профсоюзов РК, для него самое главное - отстаивать права и законные интересы трудящихся. Поэтому его предвыборная программа ориентирована на поднятие престижа Человека труда.





«Мы намерены поднимать вопросы полноценной реализации социального партнерства. В своем Послании народу Казахстана Глава государства поднял важные направления: человеческий ресурс, человеческая мотивация. По поручению Касым-Жомарта Токаева разработают Социальный кодекс страны. Социально ориентированное государство создает положительный имидж для себя. В связи с пандемией, многие перешли на дистанционный формат работы. Но даже в этом случае выявляются нарушения трудового законодательства. На законодательном уровне необходимо решить эти проблемы. Сейчас эти вопросы актуальны, я считаю, что права работников должны быть приоритетными в деятельности партии», - считает он.





В ходе телефонной беседы Кайракбай Жанабеков отметил, что осмысление труда как важного процесса достижения цели является необходимым атрибутам общества, где человек труда должен занимать самый высокий статус.





«В Послании Главы государства в блоке «СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ» сделан акцент на изменение восприятия трудовых ценностей, дающий возможность переоценить молодым поколением самого труда, не деля его на престижный и непрестижный. Осмысление труда как важного процесса достижения цели является необходимым атрибутам общества, где человек труда должен занимать самый высокий статус. Основа уже есть - принятие Социального кодекса страны, определяющая в будущем парадигму социальной политики. Помимо прочего, поставлена задача по решению актуальной проблемы по использованию населением части своих пенсионных накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям. Рассмотрены и даны поручения по решению жилищных проблем очередников и реализаций программы «Нұрлы жер» в части строительства индивидуального жилья», - сказал заместитель председателя Федерации профсоюзов РК.

В завершение беседы он добавил, что полностью поддерживает курс политики Президента. «Как член партии Федерации профсоюзов уверен, что мы вместе, реализуя задачи, поставленные в Послании Главы государства народу Казахстана, достигнем целей благополучия человека труда», - заключил Кайракбай Жанабеков.



