30 Июня 2022 18:35

Человек пострадал при инциденте с лифтом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья города Алматы сообщили, что у него травма головы и ушиб мягких тканей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациента доставили в Центральную городскую клиническую больницу, где его обследовали. Ему поставили диагноз: травма головы, ушиб мягких тканей в затылочный области, растяжение мышечно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Его отправили на амбулаторное лечение», - прокомментировал заведующий приемным отделением центральной клинической больницы Алматы Даулет Чукманов.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых комплексов Алматы лифт, пролетев 25 этажей, врезался в крышу здания.

По данному факту в управлении полиции Бостандыкского района начато разбирательство.

«По результатам проведения проверок будет дана правовая оценка произошедшему и в дальнейшем приняты меры», - проинформировали в полиции.