Человек погиб в результате хлопка газа в частном доме в Актобе
В городе Актобе в районе Алматы по улице Турксиба, 125 произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением частного жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.
По предварительной информации, причиной происшествия могла стать утечка природного газа. В результате хлопка произошло обрушение дома на площади около 100 квадратных метров. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, к ликвидации последствий привлечены силы и средства департамента, Центра медицины катастроф, оперативно-спасательного отряда, а также кинологический расчет.
— На месте проводятся аварийно-спасательные работы, обследование завалов и установление всех обстоятельств произошедшего. Также задействованы сотрудники департамента полиции и экстренных служб, — сообщили в ДЧС региона.
В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов. Информация о других возможных пострадавших уточняется.
