Человек погиб при пожаре в Сатпаеве

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За выходные дни, 6-7 июня, подразделениями ДЧС Карагандинской области осуществлено 116 выездов, из них 109 раз на тушение пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7 июня в 06:24 поступило сообщение о пожаре в дачном садоводческом обществе «Горняк» города Сатпаева. Произошло горение с последующим обрушением деревянной обрешетки кровли и перекрытия одноэтажного дачного домика на общей площади 45 кв.м. На месте пожара было обнаружено сильно обгоревшее тело, пол и личность устанавливаются. Пожар ликвидирован в 07:43. Причина пожара устанавливается.

Также в Сатпаеве загорелся жилой доме по ул.Улытауская. Произошло горение деревянных перекрытий в блоке хозпостроек на общей площади 48 кв.м.

В этот же день в поселке Вольный Абайского района на территории дачного общества «Пчелка» произошло горение деревянного забора и сухой травы на площади 300 кв.м.

Во дворе жилого дома поселка Нура произошло горение строительных материалов, деревьев, мусора и травы на общей площади 400 кв.м.

В Балхаше на территории дачного общества «Белый камень» произошло горение двух дачных домиков. Жертв и пострадавших нет.

Основные причины возникновения всех этих пожаров - открытый источник огня.

В летний период значительно увеличиваются риски возникновения пожаров на открытых территориях, дачных участках. Наиболее распространенными причинами возгорания дач являются брошенные окурки, непотушенные костры и другие источники открытого пламени (мангалы, барбекю), неосторожное поведение с горючими веществами.

Сотрудники ДЧС призывают жителей быть предельно осторожными с огнем и пожароопасными предметами! Сухая и жаркая погода серъезно осложняет пожароопасную обстановку в регионе. Следует быть аккуратными и ответственными при обращении с огнем. Крайне опасны поджоги сухой травы.