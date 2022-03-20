«Человек-эпоха»: в Караганде прошли четырнадцатые Сагиновские чтения

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском техническом университете состоялась международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации», известная под названием Сагиновские чтения. В этом году четырнадцатые чтения приурочены к присвоению вузу имени академика Национальной академии наук Казахстана, доктора технических наук и бывшего ректора Абылкаса Сагинова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Присвоение имени Абылкаса Сагинова университету – очень важное событие для нашей семьи. Мы признательны руководству и коллективу вуза за то, что они бережно хранят и чтят научное наследие нашего отца. В КарТУ ежегодно проводятся Сагиновские чтения, учреждена ректорская стипендия его имени для поддержки талантливой молодёжи, установлена мемориальная доска на здании горного факультета, а перед главным корпусом – памятник. Одной из главных задач в своей жизни отец считал развитие науки и высшей школы Казахстана. Он гордился тем, что ему вместе с коллективом удалось организовать и сделать политехнический институт одним из лучших вузов страны», – отметил сын учёного Ниязбек Сагинов.

Участники конференции характеризовали Абылкаса Сагинова как великого наставника и учителя. В своих докладах отмечали неоценимый вклад академика в развитие горной индустрии.

«Абылкас Сагинов был не только выдающимся общественным и научным деятелем, но и основателем нашего университета. Став ректором в 1955 году тогда ещё горного института, он посвятил всю жизнь его развитию и становлению. За более чем тридцатилетний период университет под его мудрым руководством добился значительных успехов в подготовке квалифицированных кадров и вошёл в состав ведущих вузов. В настоящее время перед вузом поставлены новые задачи по развитию технического образования. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что наш университет достойно справится с ними», – отметил ректор университета Марат Ибатов.

Своими воспоминаниями о дедушке поделился и внук академика Аскар Сагинов.

«Дедушка был масштабно мыслящим и настоящим лидером. Он всегда стремился учиться новому, трудился не покладая рук. Он был очень авторитетным человеком, с которым советовались руководители области, коллеги, учёные. У нас дома всегда было много гостей, бабушка Жанбиби Ергалиевна создала ему мощный тыл. Он умел слушать и располагать людей к себе», – говорит Аскар Сагинов.

После пленарного заседания конференции к памятнику академика Абылкаса Сагинова возложили цветы.

А затем состоялся учёный совет.

Абылкас Сагинов в должности ректора КарПТИ проработал в течение 33 лет, одновременно заведуя кафедрой разработки месторождений полезных ископаемых. Свой трудовой путь он начинал на шахтах Карагандинского угольного бассейна с должности начальника участка, а затем стал главным инженером, директором шахты, руководителем технического отдела угольного треста. Он, как никто, знал горную промышленность. В 1993 году за большой вклад в области науки и техники, развитие Карагандинского угольного бассейна и подготовку кадров для народного хозяйства Абылкасу Сагинову присвоено звание Почётный гражданин города Караганды. Его заслуги в развитии народного хозяйства СССР и республики, высшего образования и науки неоднократно отмечены правительственными наградами — шестью орденами и медалями. В 1995 году ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан».