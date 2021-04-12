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Человек должен знать, на чем держатся единство народа и государственность - Толеген Мухамеджанов о «Рухани жаңғыру»

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
12 Апреля 2021, 20:03
Человек должен знать, на чем держатся единство народа и государственность - Толеген Мухамеджанов о «Рухани жаңғыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Программа «Рухани жаңғыру» помогает людям понять истоки единства народа и государственности. Такое мнение высказал известный композитор, общественный и государственный деятель Толеген Мухамеджанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа «Рухани жаңғыру», разработанная на основе положений статьи Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», была очень своевременной и необходимой. Потому что в наше время, когда для многих людей мир сузился до размеров компьютерного монитора, очень важно донести до человека, кто он такой. Человек должен знать свои корни, знать историю и духовные ценности своего народа. Должен знать, на чем держится единство народа, на чем держится государственность. В потоке информации, которая доступна интернете, в социальных сетях, человеку бывает трудно разобраться, что происходит в разных частях мира, что происходит рядом с ним, потому что информации очень много, зачастую это негативная информация, много фейков, лживых сообщений. Чтобы создать какой-то стержень внутри себя, человеку нужно ориентироваться на то, что он унаследовал из прошлого своего народа, из прошлого своей культуры. И, конечно, возвращение, возрождение всего, что было создано когда-то теми, кто жил до нас на этой земле, это очень важно», – сказал Т. Мухамеджанов.

По его словам, реализация программы «Рухани жаңғыру» дает возможность людям осознать свою причастность ко всему, что происходит в стране, на земле предков, ощутить себя частью своего народа.

Т. Мухамеджанов также отметил, что программа «Рухани жаңғыру» выполняется, в целом, успешно, и реализация программы дает очень полезный опыт на будущее.


Культура   История Казахстана   Рухани жаңғыру   Общество  
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