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Человеческую голову обнаружили на озере в Японии

Автор:  
Татьяна Кудренок
16 Мая 2023, 10:17
Человеческую голову обнаружили на озере в Японии Фото: Keystone Press / globallookpress.com

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Человеческая голова была обнаружена на озере на японском острове Хоккайдо в понедельник. В связи с этим местная полиция разыскивает рыбака, пропавшего без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

По данным полиции, рано утром в воскресенье 54-летний Тосихиро Нисикава отправился на остров Шумаринай в Хороканае ловить рыбу без сопровождения.

Сотрудник местной лодочной станции позже видел неподалеку медведя со свисающими изо рта резиновыми сапогами и попытался дозвониться до Нисикавы. Все попытки оказались тщетны.

Полиция начала операцию по охоте на животное. По словам источника в городской администрации, один из членов поисковой группы убил одного медведя в тот же день.

Во время операции также была обнаружена человеческая голова. Полиция заявила, что расследует дело пропавшего Нисикавы.

Озеро, расположенное на севере Хоккайдо, привлекает рыболовов, пытающихся поймать сахалинского тайменя, редкую рыбу в Японии, а также форель и японскую корюшку.


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