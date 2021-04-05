Человеческую челюсть нашла жительница Аксу на берегу Иртыша

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На место прибыли участковый, оперативно-следственная группа и представители ЧС, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Шокирующий улов ждал жительницу Аксу во время семейного отдыха. Семья Чиндиных вместе с друзьями выехала на тёплое течение в районе посёлка ГРЭС, где обычно любят рыбачить на Иртыше.

– Сегодня была хорошая, тёплая погода, и мы с нашими семейными друзьями решили выехать на природу. Это совсем недалеко от города, там по правой стороне пляж, а слева мы обычно рыбачим. Было около трех часов дня, я закинула спиннинг с блесной, и что-то зацепилось. Думала, что это бревно или палка. Начала тянуть, пошла по берегу, и стало немного легче. Потом, когда увидела, испугалась. Все испытали шок, потому что это была челюсть человека, – рассказала активист поискового отряда «Vita» Ольга Чиндина.

Жительница сразу позвонила в полицию. На место прибыли участковый, оперативно-следственная группа и представители ЧС. По словам Ольги, они осмотрели местность, и позже должны подключить водолазов.

– По снимкам сложно сразу определить происхождение кости. Не исключено, что она выпала из древнего захоронения в результате обрыва берега реки. Такое в регионе происходит нередко, особенно весной. В области около 15 погребений, расположенных вдоль берега Иртыша. Мы готовы выехать на место и дать более точное определение, – пояснил директор Margulan centre, известный археолог Тимур Смагулов.

Фото ОО «Поисковики г.Павлодара Vita»