РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Человеческую челюсть нашла жительница Аксу на берегу Иртыша

    None
    None
    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На место прибыли участковый, оперативно-следственная группа и представители ЧС, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Шокирующий улов ждал жительницу Аксу во время семейного отдыха. Семья Чиндиных вместе с друзьями выехала на тёплое течение в районе посёлка ГРЭС, где обычно любят рыбачить на Иртыше.

    – Сегодня была хорошая, тёплая погода, и мы с нашими семейными друзьями решили выехать на природу. Это совсем недалеко от города, там по правой стороне пляж, а слева мы обычно рыбачим. Было около трех часов дня, я закинула спиннинг с блесной, и что-то зацепилось. Думала, что это бревно или палка. Начала тянуть, пошла по берегу, и стало немного легче. Потом, когда увидела, испугалась. Все испытали шок, потому что это была челюсть человека, – рассказала активист поискового отряда «Vita» Ольга Чиндина.

    Жительница сразу позвонила в полицию. На место прибыли участковый, оперативно-следственная группа и представители ЧС. По словам Ольги, они осмотрели местность, и позже должны подключить водолазов.

    – По снимкам сложно сразу определить происхождение кости. Не исключено, что она выпала из древнего захоронения в результате обрыва берега реки. Такое в регионе происходит нередко, особенно весной. В области около 15 погребений, расположенных вдоль берега Иртыша. Мы готовы выехать на место и дать более точное определение, – пояснил директор Margulan centre, известный археолог Тимур Смагулов.

    Фото ОО «Поисковики г.Павлодара Vita»


    Теги:
    Происшествия, ЧС Главная Происшествия Павлодарская область
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!