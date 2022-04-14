Человеческий фактор стал причиной подтопления в ряде регионов - глава МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сообщил о ситуации по паводкам в регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ряде регионов причинами подтопления населенных пунктов является человеческий фактор. К примеру, в Павлодарской области подтопление домов в селе Рождественка произошло из-за вывоза снега на возвышенный участок. В Актюбинской области из-за петиций экоактивистов остановлены начавшиеся в 2018 году работы по очистке русел рек Сазда, Женишке, Песчанка, Тамда от зарастания кустарником, деревьями и камышом. До настоящего времени вопрос корректировки проектов по очистке дна рек, протекающих через город Актобе, не решен. Это спровоцировало повторное подтопление домов и дач в этом году», - сказал Юрий Ильин на пленарном заседании Сената.

Также, как отметил глава ведомства, в текущем году, согласно предварительному прогнозу Казгидромет, паводковый период должен был проходить без осложнения ситуации. Этому, как добавил министр, способствовало малое количество снегозапасов.

«Однако, с приходом весны произошло обильное выпадение снежных осадков. В последующем, резкое потепление климата привело к интенсивному снеготаянию, формированию притока талых вод из степи и осложнению паводковой ситуации в 5 регионах страны, а именно в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях. В Западно-Казахстанской области несвоевременное представление информации о начале подтопления школы в селе, повлекло за собой задержку начала проведения неотложных работ и разрушение стены школы. Материалы по данному факту переданы в органы внутренних дел. В воде также оказался населенный пункт Кызылтал (ЗКО), где завершение строительства защитной дамбы перенесено с 2021 на 2023 год», - пояснил Ю. Ильин.