Человеческие слабости не чужды врачам – интервью с Мынжылкы Бердиходжаевым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Недавно в Сети завирусилось видео, на котором известный нейрохирург Мынжылкы Бердыходжаев уснул после 12часовой операции. Многие пациенты встают в длинную очередь, чтобы их обследовал и вылечил именно он. Опытнейший нейрохирург сразу же нашел путь к сердцу казахстанцев. За его плечами множество сложнейших операций и спасенных жизней. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Мынжылкы Бердыходжаев рассказал о взлетах и падениях в нейрохирургии, медицинской грамотности казахстанцев, о судебных разбирательствах врачей. Также он поделился рекомендациями, как беречь свое здоровье.



- Неделями ранее, в Сети завирусилось видео, как Вы уснули после 12часовой операции. Нам интересно узнать историю этого ролика.

- На самом деле, 12-часовая операция была проведена в 2011 году. Видео, которое распространилось в Интернете, снял коллега из Ташкента Максат Аскаров. В Ташкенте мне нужно было прооперировать за ночь пациента и утренним рейсом вернуться в Алматы. Приехал в Ташкент в 22:00 вечера. В 5:00 утра после нескольких операций в промежутке прилег и уснул. Этот момент мой друг заснял на камеру. На самом деле, очень много пациентов просят, чтобы я их прооперировал. Если физически это возможно, никому не отказываю. Конечно, надо понимать, что каждый врач – это личность, человек. Никакие человеческие слабости не чужды для врачей.

- Вас, наверное, часто приглашают работать за рубежом. Почему Вы остаетесь в Казахстане?

- У меня был очень интересный разговор в Париже на международной конференции. Мой хороший друг Аднан Сидики является директором University at Buffalo в США. У нас зашел разговор о том, что очень много наших врачей уезжают за рубеж, в том числе в Штаты. Рассказал, что в Казахстане достаточно тяжело с медициной. Спросил: как он смотрит, если бы поехал в Штаты и устроился там на работу. Конечно, такие мысли периодически посещают каждого человека. Мой друг мне ответил: «Ты приедешь, будешь работать, но для твоей страны и коллег это будет огромной потерей. Ребята с таким уровнем навыков и практики должны трудиться у себя в стране и развиваться дальше». Вот такой серьезный разговор случился. Конечно, не только хлебом ценны. Есть вещи, которые ценнее денег. Думаю, что мы вносим большой вклад в развитие нашей медицине и помогаем своим гражданам, чтобы они могли получить эту помощь, не выезжая за рубеж.

- Вы согласились бы прооперировать близкого человека?

- Буквально полтора месяца назад моей супруге поставили нейрохирургический диагноз. Я мог сам прооперировать. Однако, учитывая то, что во всем мире у меня очень много друзей, родственники попросили, чтобы операцию провел зарубежный врач. Поэтому попросил своего друга, учителя из Германии сделать операцию моей супруге. Но в операции мы участвовали вместе. Ближе супруги, наверное, мама.

- На Вашей практике были ли тяжелые случаи или операции, которые изменили вас?

- В 2010 году вместе с учителем из Израиля прооперировал пациента. Во время операции в области установленного стенда в головном мозге образовался кровяной сгусток (тромб) и закрыл артерию. Мы пытались растворить этот тромб, но в итоге артерия так и не открылась. У пациента развился ишемический инсульт. Через 10 дней из-за тяжелого осложнения пациент умер. Это оставило неизгладимый след. Задумался, почему нельзя убрать тромб из мозговой артерии. После этого случая специально поехал в Израиль, чтобы посмотреть, как убирают эти тромбы. Потом поехал набраться опыта в Германию. Так научился убирать тромб. В 2013 году поставил перед собой цель №1 – помочь пациентам, у которых образовались тромбы в мозговых сосудах. Я хотел им дать надежду, чтобы они, выжили и смогли полностью восстановиться. Уже прошло более 10 лет, как выполнил первую операцию в 2013 году. На сегодняшний день в нашей стране такие операции доступны в каждом областном центре, в некоторых районных больницах. В год в стране проводится более 400 таких операций, хотя потребность большая. Приблизительно 3 тысячи пациентам требуется такое хирургическое вмешательство. Однако все упирается в то, что люди слишком поздно обращаются в больницы. Они не знают, как проявляется инсульт. При возникновении симптомов им следует сразу же обратиться за медицинской помощью.

- Этот случай не сломил Вас, наоборот Вы начали глубже копаться в болезнях…

- Каждая трагедия пациента не должна проходить бесследно. Если эта трагедия в будущем повторится, врач должен быть подготовленным. Суметь ответить на вызов. Меня удивило, что за рубежом в год по несколько раз проходят конференции, посвященные этой теме. С 2016 года начал принимать участие в них, делиться своим опытом. Приезжают врачи со всего мира и рассказывают о случаях, когда не смогли помочь пациенту или развилось непредвиденное осложнение заболевания. Умные люди обычно учатся на чужих ошибках.

Это дало мне возможность развить свою практику и не допустить тех осложнений, которые встречались у других моих коллег. Думаю, что мы тоже внесли свою лепту в этот процесс. На сегодняшний день в Казахстане хирургия развита достаточно на высоком уровне. Чем выше уровень хирургии, тем сложнее бывают осложнения, возникающие при определенных видах операций.

- А Вам приходилось разбираться в суде из-за таких случаев?

- Недавно состоялось заседание партии Amanat. Кто-то из членов партии сказал такую мысль, что они обратились в одну из клиник Казахстана с жалобой на высокое давление. Там они оставили огромную сумму денег. После выписки у пациента так и не снизилось давление. Они обратились в другую клинику, но и там не смогли помочь. В итоге они поехали в одну клинику и там поставили диагноз. Ему помогли. Однако не всегда пациенту можно помочь. Бывают сложные случаи, недостаточно каких-то пазлов, чтобы сложить общую картину. В каких-то ситуациях требуется чуть больше времени, но его нет. Такое часто случается в экстренной медицине. Один из членов партии озвучил такую мысль, что будут судиться с клиниками, где оставили кучу денег. Не знаю, насколько это обоснованно. Я не участвовал в процессе лечения пациента. Но, когда человек платит деньги, он думает, что результат будет стопроцентный. Но есть диагнозы, которые не лечатся. Есть диагнозы, по которым пациент встает в очередь по ОСМС, а за это время болезнь может ухудшиться. Иногда, оказанная помощь по ОСМС может быть неэффективной. В этом случае пациенты тоже идут и судятся.

Когда есть возможность, врач должен потратить столько времени, сколько необходимо и объяснить родственникам: что планируется, какие достижения в медицине на сегодняшний день есть, чем мы можем помочь пациенту и какие потенциальные осложнения могут быть в результате нашего лечения. Любое хирургическое лечение может быть эффективно до 99%. Но 1% может быть неэффективным и вызвать споры, что может дойти до суда.

- А какие заболевания начали прогрессировать за последние годы?

- Чаще от коллег слышу, что в большом количестве оперируют пациентов с аномалией Арнольда-Киари. В этом случае мозжечок опускается в сторону спинного мозга и придавливает его. Эти пациенты часто жалуются на боли в затылке, у них немеют руки, ноги. Могут быть проблемы с глотанием. Этот диагноз на удивление стал часто выявляться и в каждом регионе операции по этому диагнозу делаются.

- Какие достижения казахстанской нейрохирургии вы бы отметили?

- Уровень развития нейрохирургии в нашей стране достаточно высокий. Есть операции, которые в мире проводятся в передовых клиниках. Думаю, что наши нейрохирургические отделения по стране можно поставить примерно в один уровень. Конечно, требует дальнейшего развития детская нейрохирургия, которая на сегодняшний день хорошо представлена в ведущих городах как Алматы и Астана. Но хотелось бы, чтобы в южном Казахстане – в Шымкенте, в Актюбинской области, где-нибудь в Павлодаре или Петропавловске, Усть-Каменогорске или Семее тоже открылись отделения детской нейрохирургии. Отделение детской нейрохирургии в Астане на 30 коек, не может обеспечить высокотехнологичной помощью все детское население страны. Мы столкнулись с этим, когда работали в Алматы. Там нет детского отделения, где можно было бы проводить внутрисосудистое вмешательство.

В других регионах условно есть детские отделения нейрохирургии, но у них страдает оснащение, они не могут оказывать сложную нейрохирургическую помощь. Врачи вынуждены отправлять больных в Астану или Алматы. Детишкам приходится преодолевать расстояние в 1 тыс. км, чтобы дойти до этой помощи.

Детское население страны приблизительно составляет 7 млн. Среди новорожденных часто встречается патология – водянка головного мозга. В каждом регионе столкнетесь со случаем, когда матери предлагали прервать беременность, однако родители решить оставить его. После рождения ребенка они продолжают бороться с этой патологией.

Аневризма сосудов головного мозга на сегодняшний день не является супертяжелым диагнозом. В каждом областном центре пациента могут прооперировать с этим диагнозом. В некоторых странах лечение по ОСМС граждане тех стран получают на платной основе. У нас также достаточно большой опыт по лечению сужения внутричерепных артерий. Есть такая операция, когда пришивается артерия, которая проходит под кожей. Эта операция проводится не во всех странах мира. В нашей стране она превратилась в рутинную хирургию. Хирургия позвоночника представлена в Казахстане. Пациентам с патологией позвоночника нет необходимости ехать куда-то за рубеж.

Что касается нейроонкологии, в Больнице Медцентра УДП РК она представлена на очень высоком уровне. Хирургия и эпилепсия по стране и регионам делается на очень высоком уровне именно в нашей клинике. Есть двигательные расстройства, которые представлены не во всех странах. И она на рутинной основе делается в Казахстане.

- Каков уровень медицинской грамотности казахстанцев?

- Если бы был анонс нового iPhone или Samsung, люди бы вовремя пришли в магазин. Что касается заболеваний, почему-то у нас такое отношение, что знахарка или лекарь в ауле знает больше, чем официальная медицина. Поэтому очень люди теряют свое драгоценное время, обращаясь к целителям. Самое худшее, когда за лечение пациентов берутся целители без образования. Если бы эти целители проходили специальные курсы, получали знания в области таких распространенных заболеваний как рак, язва желудка, аппендицит, другое дело. Они бы знали, с чем имеют дело и вовремя могли бы переориентировать. Все мы вызываем скорую, которая направляет нас в больницу. Но есть люди, которые говорят, что могут вылечить от всего. Такого не бывает. Мы знаем, что есть диагнозы, которые не лечатся. Целительство – это на уровне психотерапии, но, помимо этого, необходимо и скальпелем порезать человека. Если желудок продырявился, нужно ушить это отверстие. Человек не должен терять время.

- Как беречь здоровье? Ваши рекомендации казахстанцам.

- Если бы люди пили достаточно воды, употребляли минимальное количество соли, снизили бы объем сахара, углеводов, проходили 10 км дорог. Велосипед - хорошая штука. Человек, который водит велосипед, враг государства. Он не покупает бензин, редко болеет. У него крепкое сердце, мышцы, суставы. В южных регионах, такая вещь, как велосипед, начинает приживаться. В северных регионах из-за погодных условий не популярно, тем не менее, люди стараются заниматься спортом.

Что касается рекомендаций, как беречь здоровье, необходимо высыпаться. Взрослому человек нужно спать минимум 8 часов в день. Надо очень много читать. Хотя бы два часа в день нужно уделять чтению. Чтение продлевает жизнь, умственные качества. Надо отметить, что нашей стране не характерна болезнь Альцгеймера. У казахов может встречаться только слабоумие. Но эта болезнь должна встречаться в преклонном возрасте. Однако из-за того, что мало читаем, слабоумие может развиться раньше. Из-за того, что плохо контролируют артериальное давление, может развиться слабоумие. Такие вещи, как давление, сахар в крови, уровень холестерина, физические нагрузки – банальные вещи, которые можно контролировать. Это позволят жить не только 74 года в среднем, но доживать до 100 лет.

- Спасибо за интервью!