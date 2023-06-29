Человеческие останки, предположительно, обнаружили на обломках батискафа «Титан»

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Береговая охрана США сообщает, что среди обломков батискафа «Титан», предположительно, были найдены человеческие останки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Обломки подлодки, которая взорвалась во время глубокого погружения к «Титанику», были выгружены в канадском порту Сент-Джонс в среду 28 июня.

Медицинские работники США проведут официальный анализ предполагаемых останков, говорится в заявлении береговой охраны.

Комиссия по расследованию морских происшествий береговой охраны США (MBI) доставит улики в американский порт для дальнейшего анализа и расследования.

Председатель MBI капитан Джейсон Нойбауэр отметил, что «предстоит еще проделать значительный объем работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофической гибели «Титана», и предотвратить повторение подобной трагедии». Он также поблагодарил партнеров за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении жизненно важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах.

Все пять человек на борту батискафа погибли 18 июня после того, как он взорвался примерно через 90 минут погружения.

Пассажирами были 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Поначалу официальные лица скептически относились к возможности обнаружения каких-либо тел.

«Это невероятно суровая среда там, на морском дне», — сказал контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер вскоре после того, как пропажа судна была подтверждена.

Тогда капитан Нойбауэр заверил, что следователи примут «все меры предосторожности, если обнаружат человеческие останки», и что расследование, вероятно, будет включать официальное слушание с показаниями свидетелей.

На данный момент, по словам береговой охраны, пять основных частей подлодки были найдены в большом поле обломков возле носовой части Титаника.

Миссию по спасению возглавил канадский корабль Horizon Arctic, на борту которого находился дистанционно управляемый аппарат Pelagic Research Services. Ранее в среду компания сообщила, что ее команда завершила морские операции и возвращается на базу.