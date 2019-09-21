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Человеческие останки обнаружили в Атырау

21 Сентября 2019 17:33
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Человеческие останки обнаружили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Человеческие останки обнаружили в одном из бывших парков Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На территории полностью погибшего самого когда-то большого парка, который назывался Горпарк, планируют начать строительство. Когда-то на этом месте были захоронены расстрелянные в Гражданскую войну первые совдеповцы. Им был установлен памятник. В 2005 году останки совдеповцев были найдены и перезахоронены. Но было известно, что здесь также были похоронены и расстрелянные жители города. Мы обратились к местным властям за разрешением провести исследование территории. И нашли останки примерно семерых расстрелянных», - сообщил председатель русского этнокультурного общественного объединения «Былина» Андрей Кораблев.

По его словам, о находке проинформированы местные исполнительные органы, департамент полиции. После прохождения официальных процедур, останки будут захоронены на кладбище.


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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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