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20.09.2019 19:55
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20.09.2019 19:42
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Человеческие останки обнаружили в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Человеческие останки обнаружили в одном из бывших парков Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На территории полностью погибшего самого когда-то большого парка, который назывался Горпарк, планируют начать строительство. Когда-то на этом месте были захоронены расстрелянные в Гражданскую войну первые совдеповцы. Им был установлен памятник. В 2005 году останки совдеповцев были найдены и перезахоронены. Но было известно, что здесь также были похоронены и расстрелянные жители города. Мы обратились к местным властям за разрешением провести исследование территории. И нашли останки примерно семерых расстрелянных», - сообщил председатель русского этнокультурного общественного объединения «Былина» Андрей Кораблев.
По его словам, о находке проинформированы местные исполнительные органы, департамент полиции. После прохождения официальных процедур, останки будут захоронены на кладбище.
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