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Человеческие останки обнаружены в Масанчи
13 Февраля 2020 14:57
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КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – В селе Масанчи Кордайского район под завалами обнаружены человеческие останки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе.
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«11.02.2020 г. в 12:07 часов в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение, о том, что в с.Масанчи Кордайского района, в здании «Торговый центр» (после пожара, имеется обрушение крыши), в ходе расчистки, под завалами обнаружены обгоревшие человеческие останки. Для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - говорится в распространенном сообщении.Фото: пресс-служба МВД РК
Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия, События в Кордае,
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