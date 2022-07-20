20 Июля 2022 12:15

Человеческие останки обнаружены на берегу реки в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В полиции Карасуского района начато досудебное расследование по факту обнаружения останков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт «102» отдела полиции Карасуского района поступило сообщение, что в 7 км от села Люблинка на берегу русла от протока талых вод обнаружены останки человеческого скелета»,- сообщили в ведомстве.

Полицейскими был проведен осмотр места происшествия.

«При первичном осмотре, скелет имеет признаки старого захоронения. Останки скелета направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Начато досудебное расследование»,- добавили в полиции.