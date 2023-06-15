Человеческие кости обнаружили при реконструкции стадиона в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Телефонное сообщение о том, что при реконструкции стадиона «Карасай» были обнаружены человеческие кости, поступило 14 июня в 9:59 на оперативный канал 102 УП города Петропавловска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Предварительно установлено, что останки принадлежат кладбищу, которое функционировало на данной территории больше 100 лет назад. Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации второго отдела УП города Петропавловска.

Человеческие останки при строительстве объектов в Петропавловске находят не впервые. Кости откапывали в 2018-м, в 2016-м годах. Тогда, кстати, известный в регионе краевед Лилия Мелехина отмечала, что в районе стадиона «Карасай» находилось кладбище.

В этом году на стадионе «Карасай» проводят реконструкцию по стандартам UEFA. Здесь должны обновить футбольное поле с подогревом, установить автополив. Кости нашли как раз во время выкапывания траншеи под инженерные сети.