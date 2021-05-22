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    16:43, 22 Май 2021 | GMT +6

    Человеческая челюсть на берегу Иртыша: археолог оценил находку

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Выловленная в Иртыше человеческая кость относится к бронзовому веку. Такое предположение высказал археолог и ученый Виктор Мерц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По мнению директора объединенного археологического научно-исследовательского центра имени А.Х. Маргулана Виктора Мерца, кость лежала в земле очень долго.

    Форма челюсти, зубы и особые признаки указывают на то, что это был мужчина средних лет с неплохим здоровьем.

    «Кость достаточно давно лежала в земле, полежала она и в воде, сохранился специфичный черный цвет, – объяснил археолог. – Такая чернота не смывается, она впиталась в кость, значит, кость очень древняя. Скорее всего, это эпоха бронзы или ранний железный век, 2,5-3 тысячи лет назад».

    Кость стала очередной крупицей в информационном поле о древнем населении Павлодарского Прииртышья.
    По мнению Виктора Мерца, она представляет определенную ценность для антропологов и может дать сведения о популяции, которая обитала здесь в то время.

    Как заверил историк, радиоуглеродный метод поможет установить, когда жил этот человек, а затем узнать его приблизительную культурную принадлежность.

    Напомним, шокирующий улов ждал жительницу Аксу во время семейного отдыха. Семья Чиндиных вместе с друзьями выехала на тёплое течение в районе посёлка ГРЭС, где обычно любят рыбачить на Иртыше. Женщина сразу позвонила в полицию. На место прибыли участковый, оперативно-следственная группа и представители ЧС.

    Ученые не исключали, что найденная кость выпала из древнего захоронения в результате обвала берега. В области известно около 15 погребений, расположенных вдоль берега Иртыша.


    Теги:
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