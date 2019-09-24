Челлендж запустили в Павлодарской области против подарков учителям

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В ходе акции «Ұстаздар сыйлық алмайды» учителя Павлодарской призывают коллег отказываться от любого рода подарков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Челлендж запущен в преддверии Дня учителя. Он призван формировать среди преподавателей, школьников их родителей неприятие любых видов коррупционных проявлений», - сообщили журналистам в проектном офисе «Ертыс - адалдык аланы».

Подобного рода преподнесение даров, по мнению антикорупционщиков, в глазах учеников понижает доверие к работе наставника. При этом иногда благодарность от родителей превосходит разумные пределы.

«В ряде стран мира подношения учителям запрещены на законодательном уровне, и подарки приравниваются ко взятке, расцениваются как коррупция. Лучшей наградой для учителя были и будут успехи его учеников», - добавили в проектном офисе.

В ходе акции преподаватели школ городов и районов записывают видеоролики, в которых говорят о важности отвергать любые материальные знаки внимания, что могут быть сомнительно истолкованы. Инициатором акции выступил павлодарский проектный офис «Ертыс - адалдык аланы».