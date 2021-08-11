+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Челлендж в поддержку паралимпийцев запустили в Казахстане

11 Августа 2021 22:38
Поделиться:
Челлендж в поддержку паралимпийцев запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С 24 августа по 5 сентября 2021 года пройдут XVI Летние Паралимпийские игры Токио – 2020, где честь Казахстана будут защищать 25 паралимпийцев по 7 видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по маркетингу и коммуникациям Национального Паралимпийского Комитета РК.

Новости по теме
Непобежденный казахстанский боксер проведет самый большой бой за карьеру
Александр Бублик уступил в третьем круге турнира в Торонто «Шахтер» достиг исторического для Казахстана результата в еврокубках Исторический прецедент произошел в боксе на Олимпиаде-2020

«В преддверии Паралимпийских игр Токио - 2020 был запущен челлендж «Поддержим паралимпийский спорт Казахстана». Цель челленджа - поддержать спортивный дух спортсменов, популяризировать паралимпийское движение в Казахстане и побудить интерес широкой аудитории к Паралимпийским играм Токио – 2020. Ведь ни одно событие не оказывает столь мощное влияние на продвижение социальной интеграции людей с особыми физическими потребностями и преобразование общества, как паралимпийские игры.

После Паралимпийских игр Рио 2016 в стране увеличилось число желающих заниматься параспортом, в регионах открылись новые спортивные школы для лиц с инвалидностью и в столице был построен ультрасовременный Паралимпийский тренировочный центр, где люди с ограниченными возможностями могут заниматься на специальных спорт инвентарях и спортивных секциях абсолютно бесплатно.

Призываем всех казахстанцев стать участником этого челленджа и пожелать удачи нашим паралимпийцам!», - говорится в сообщении Паралимпийского Комитета.

Для участия, нужно снять видеообращения нашим паралимпийцам со словами поддержки, разместить у себя в социальных сетях, отметить официальный аккаунт НПК @kazparalympics и поставить хэштег #teamkz, #kazparalympics и #parateamkz.

Челлендж первыми поддержали общественные деятели, блогеры певцы и актеры Казахстана - Нұрлан Коянбаев, Аружан Саин, Макпал Исабекова, Мөлдір Әуелбекова, Бейбіт Қорған, Ерлан Көкеев, Бахыт Сыздыкова и другие люди с активной гражданской позицией в отношении обеспечения равных прав людей с ограниченными возможностями.



Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада   #Патриотизм   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Непобежденный казахстанский боксер проведет самый большой бой за карьеру
Александр Бублик уступил в третьем круге турнира в Торонто
«Шахтер» достиг исторического для Казахстана результата в еврокубках
Исторический прецедент произошел в боксе на Олимпиаде-2020
Популярное
1 Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
2 Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
3 Три свадьбы за сутки выявили в Семее
4 Сколько вакцинированных умерло в Казахстане
5 Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
6 Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
Читайте также
Еще семь заведений нарушили карантин в Нур-Султане
Soyle: как выучить казахский язык легко и бесплатно?
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
Три свадьбы за сутки выявили в Семее
Сколько вакцинированных умерло в Казахстане
Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив