Челлендж в поддержку бездомных животных запустили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Челлендж в поддержку бездомных животных запустили в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта идея зародилась после нашей командировки в город Кульсары, где мы каждый день подкармливали животных по пути. И появилась идея: а почему бы не привлечь к помощи животным других людей? Всех животных домой забрать невозможно, но если все будут носить с собой каждый день хотя бы пакетик корма и кормить, проходя мимо, какую-нибудь животинку, то это было бы очень классно», - рассказала член волонтерской группы «Доброе сердце» Венера Манасова.

По ее словам, волонтеры надеются - челендж не станет одноразовой компанией. А будет продолжаться всегда.

«100 тенге, а это стоимость пакетика корма - это цена доброго дела, может быть спасённой жизни собаки или кошки. Обращаемся ко всем жителям Казахстана: не проходите мимо, накормите животное! Поэтому хотим запустить свой личный хэштег #animalchallengekz для того, чтобы видеть, что нас много и начиная с города Кульсары хотим передать его дальше: в Алматы, Актау, Атырау, Караганду. Большая просьба к жителям этих городов - передавайте этот челендж другим городам. Сделаем так, чтобы наши благие поступки распространились как вирус», - говорится в размещённом волонтерами в социальных сетях тексте.