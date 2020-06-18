+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 27 °С
USD 404.21 EUR 453.85
RUB 5.79 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Челлендж с призывом носить медицинские маски запустили в Семее

18 Июня 2020 16:22
Поделиться:
Челлендж с призывом носить медицинские маски запустили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее запустили челлендж с призывом к горожанам носить медицинские маски, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

Новости по теме
Мы верим, что Елбасы победит эту болезнь – Кайнар Абасов
От металлургов Темиртау Алибек Алпысбаев пожелал скорейшего выздоровления Елбасы Гаухарбек Тилекулов: Шымкентцы желают Нурсултану Абишевичу крепкого здоровья Карагандинцы отправляют письма с пожеланиями выздоровления Елбасы

В инфоцентре отметили, что ежедневно в Семее увеличивается количество случаев заражения коронавирусной инфекцией. С целью уменьшить число случаев КВИ, в городе запущен своеобразный флэшмоб.

#доБЬЕМСЯдоНУЛЯ – под таким хэштегом семейчане запустили челлендж, призывающий горожан носить маски и, тем самым, снизить риск распространения опасной инфекции. Челлендж поддержали звезды казахстанской эстрады в лице Айданы Меденовой и Гульмиры Сариной, городские общественники, спортсмены, молодежь и известные в городе блогеры.

«Помните, как в начале карантина все писали, что после пандемии коронавируса мир уже не будет прежним. Так и есть. Мы сейчас живем в новых реалиях. Согласитесь, если раньше настороженно смотрели на людей в масках, сейчас всё наоборот. Маски уже стали обыденностью, а гигиенические меры привычным делом. Хотя так и должно быть всегда. Для меня сейчас обычное дело возить с собой пару масок и после каждого контакта пшикать антисептик на руки. Ну, время такое с подозрением смотреть на всё и всех. #доБЬЕМСЯдоНУЛЯ», - обратился к семейчанам в своем посте общественный деятель Жасулан Курмангалиев.

Челлендж продолжается.




Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус  
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив