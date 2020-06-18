Челлендж с призывом носить медицинские маски запустили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее запустили челлендж с призывом к горожанам носить медицинские маски, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В инфоцентре отметили, что ежедневно в Семее увеличивается количество случаев заражения коронавирусной инфекцией. С целью уменьшить число случаев КВИ, в городе запущен своеобразный флэшмоб.

#доБЬЕМСЯдоНУЛЯ – под таким хэштегом семейчане запустили челлендж, призывающий горожан носить маски и, тем самым, снизить риск распространения опасной инфекции. Челлендж поддержали звезды казахстанской эстрады в лице Айданы Меденовой и Гульмиры Сариной, городские общественники, спортсмены, молодежь и известные в городе блогеры.

«Помните, как в начале карантина все писали, что после пандемии коронавируса мир уже не будет прежним. Так и есть. Мы сейчас живем в новых реалиях. Согласитесь, если раньше настороженно смотрели на людей в масках, сейчас всё наоборот. Маски уже стали обыденностью, а гигиенические меры привычным делом. Хотя так и должно быть всегда. Для меня сейчас обычное дело возить с собой пару масок и после каждого контакта пшикать антисептик на руки. Ну, время такое с подозрением смотреть на всё и всех. #доБЬЕМСЯдоНУЛЯ», - обратился к семейчанам в своем посте общественный деятель Жасулан Курмангалиев.

Челлендж продолжается.





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