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Челлендж с призывом к вакцинации запустили павлодарские предприниматели

13 Августа 2021 19:33
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Челлендж с призывом к вакцинации запустили павлодарские предприниматели

ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - Бизнесмены, сделавшие прививку, снимают короткие видеоролики, в которых передают эстафету своим коллегам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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О необычной акции павлодарских предпринимателей рассказал паблик @mypavlodar.

Почин поддерживают и промышленные гиганты региона – такие как АО «Алюминий Казахстана», предприятия «ERG Servis» и ТОО «Нефтехим LTD».

«Всего на нашем предприятии работает 7652 человека, из них вакцинированы 5883 человека, а это более 76%. - рассказывает операционный директор по персоналу и социальным вопросам АО «Алюминий Казахстана» Дмитрий Павлов. - Ни у одного человека не возникло ни каких проблем со здоровьем после вакцинации. Вакцинируйтесь! Этим самым действительно вы спасете своих близких, своих родителей, сами себя!

Напомним, ранее для того, чтобы мотивировать жителей региона делать прививки, предприниматели провели серию розыгрышей среди павлодарцев, сделавших прививки. Первым, кто запустил розыгрыш миллиона, стал ресторатор Айдар Курумбаев. Он объяснял: из-за пандемии страдают бизнес и здоровье казахстанцев, а вернуться к прежней жизни поможет только коллективный иммунитет.

В Павлодаре миллион тенге и 500 тысяч предлагала предпринимательница Нургуль Айгожина, миллион – Джамиля Ерназарова и дважды – бизнесмен Алеко Гаглоев. Победителей определяли через лототрон, имена объявляли во время прямых эфиров на страницах организаторов розыгрыша в Instagram. Приз за прививку объявлял и торгово-развлекательный центр «Batyr mall».

По словам павлодарцев, за прививкой они приходят не ради призов, хотя это и дополнительный бонус. Кто-то из горожан потерял близких из-за коронавируса, после чего решил обезопасить родных и себя.

Фото Константина Шелкова


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#Павлодарская область   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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