Челлендж с призывом к вакцинации запустила карагандинская молодёжь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Молодёжь Караганды запустила челлендж: активисты записали видеоролики, в которых рассказывают о личном опыте получения прививки и призывают горожан вакцинироваться. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В челлендже «Останови COVID, вакцинируйся!» приняли участие 30 молодых карагандинцев. Среди них волонтёры городского штаба, депутаты молодёжного маслихата, молодые педагоги. Они записали видеоролики, в которых рассказали о своём опыте вакцинации против коронавируса, и передали эстафету студентам вузов.

Одним из участников челленджа стал 22-летний магистрант Карагандинского технического университета и руководитель молодёжной ассоциации «Жас Орда» Ильяс Смаилов. Будущий инженер рассказал, что получил оба компонента вакцины «Спутник V» почти три недели назад и никаких побочных реакций у него не было.

«Вакцинация – мой осознанный выбор. Я пошёл прививаться вместе с друзьями. И уверен, что только вакцинация способна создать коллективный иммунитет, поэтому призываю всех прививаться», – сказал Ильяс Смаилов.

Студент Карагандинского университета имени Е. А. Букетова Бектас Жұман считает вакцинацию единственным способом вернуться к нормальной, «безмасочной» жизни. Он признаётся, что в самый пик пандемии переболел коронавирусом в лёгкой форме. Поэтому, когда открылись прививочные пункты, записался на вакцинацию одним из первых.

«Мои родные тоже переболели. К счастью, все не тяжело. Мои близкие, так же как и я, вакцинировались. Мы уверены, что всеобщая вакцинация поможет нам вернуться к повседневной жизни без масок, дистанции и ограничений. Вакцинация не единожды спасала человечество, думаю, что и в этот раз всё будет хорошо», – считает Бектас Жұман.

Организаторы челленджа призывают молодых карагандинцев присоединиться к ним. Видеоролики можно опубликовать на своих страницах в социальных сетях с хештегом #ОстановиCovidВакцинируйся. Также необходимо отметить страницы организаторов – Молодёжного ресурсного центра Караганды @qaragandy_jastary, Отдела внутренней политики Караганды @ovp.karaganda и @stopcovidkaraganda.