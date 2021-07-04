Челлендж с песнями Касыма Аманжолова запустили в Караганде
«Мы запустили челлендж «Песни Касыма Аманжолова». Эстафету передали Западно-Казахстанской областной филармонии имени Гарифоллы Курмангалиева, они – народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой. Наш челлендж набирает обороты. Каждый день количество участников растёт», – говорит заместитель руководителя концертного объединения имени Кали Байжанова Баян Ахметжанова.
В челлендже также приняли участие народные артистки Казахстана Макпал Жунусова и Нуржамал Усенбаева, заслуженные деятели Казахстана Сулушаш Нурмагамбетова, Гульбаршын Тергеубекова, Омиркул Айниязов и другие.
«Я получила вызов от Розы Рымбаевой и исполнила песню «Өмір, мен сені сүйемін» на слова Касыма Аманжолова. Музыка Максата Жаутикова», – рассказала Макпал Жунусова.
«Задача артистов – воспитывать подрастающее поколение, знакомить их со стихами и песнями наших поэтов, поэтому я рада поддержать эту эстафету», – отметила Сулушаш Нурмагамбетова.
Челлендж «Песни Касыма Аманжолова» продлится до сентября.