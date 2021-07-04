Челлендж с песнями Касыма Аманжолова запустили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – К 110-летию со дня рождения выдающегося казахского поэта Касыма Аманжолова Карагандинское концертное объединение имени Кали Байжанова организовало республиканский музыкальный челлендж. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы запустили челлендж «Песни Касыма Аманжолова». Эстафету передали Западно-Казахстанской областной филармонии имени Гарифоллы Курмангалиева, они – народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой. Наш челлендж набирает обороты. Каждый день количество участников растёт», – говорит заместитель руководителя концертного объединения имени Кали Байжанова Баян Ахметжанова.

В челлендже также приняли участие народные артистки Казахстана Макпал Жунусова и Нуржамал Усенбаева, заслуженные деятели Казахстана Сулушаш Нурмагамбетова, Гульбаршын Тергеубекова, Омиркул Айниязов и другие.

«Я получила вызов от Розы Рымбаевой и исполнила песню «Өмір, мен сені сүйемін» на слова Касыма Аманжолова. Музыка Максата Жаутикова», – рассказала Макпал Жунусова.

«Задача артистов – воспитывать подрастающее поколение, знакомить их со стихами и песнями наших поэтов, поэтому я рада поддержать эту эстафету», – отметила Сулушаш Нурмагамбетова.

Челлендж «Песни Касыма Аманжолова» продлится до сентября.